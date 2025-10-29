Napos, száraz idő mellett nyugaton viharos széllökések várhatók

Műsorújság
Szerző: hirado.hu
2025.10.29.

Szerző: hirado.hu
Északkeleten is csökken a felhőzet, és általában napos, száraz idő várható. Estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, illetve északkeleten képződik felhőzet – írja a HungaroMet.

A délnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, estétől a Dunántúlon tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódik a délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 21 fok között várható.

Késő este 9, 15 fok közé hűl le a levegő. Északkeleten átmenetileg befelhősödik, illetve nyugat felől vastag fátyolfelhőzet érkezik fölénk. Ez hajnalra a Dunántúlon helyenként meg is vastagszik. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél sokfelé lesz élénk, a Dunántúlon helyenként erős. A Nyugat-Dunántúlon néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7, 13 fok között alakul, de északkeleten, keleten a kevésbé felhős, szélcsendes tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

