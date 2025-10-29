Megjelent a madárinfluenza egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdaságban

A tájékoztatás szerint a betegséget a Tiszajenő településen lévő, közel 20 ezer pecsenyekacsát számláló állományban mutatták ki, miután megemelkedett számban jelent meg az állatok között bágyadtság, étvágytalanság, idegrendszeri tünetek, illetve elhullás. A gazdaság körül egy 3 kilométer sugarú védő- és 10 kilométer sugarú megfigyelési (felügyeleti) körzetet is kijelöltek – közölték.
A Nébih felhívja az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása elengedhetetlen egy újabb, nagy kiterjedésű madárinfluenza járvány megelőzéshez.
Hangsúlyozták: különösen fontos, hogy a magas kockázatúnak minősített vármegyékben a kereskedelmi célra tartott baromfikat zárt helyen tartsák, és ezt az előírást minden gazdaság szigorúan betartsa.
Mivel a vadon élő madarakban jelen van a madárinfluenza vírus, ezért kiemelt jelentőségű a szárnyasok és vadon élő madarak találkozási lehetőségének minimálisra csökkentése,
hogy elkerülhető legyen a vírus vadon élő madárról baromfira történő terjedése – jegyezték meg.
A hatóság továbbá felhívta a gazdák figyelmét az újratelepítési szabályok változására. A 2025. október 1. után madárinfluenza megbetegedés miatt felszámolt többfázisú, hízott vízibaromfi – beleértve a tömőalapanyagot és a tömés alatt lévő vízibaromfit – állományok kizárólag az Állategészségügyi Világszervezet előírásai szerinti országos mentesség elérése után telepíthetőek újra.
A madárinfluenzával kapcsolatos további információk a Nébih tematikus aloldalán, https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza, érhetők el.
