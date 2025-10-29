Meghalt Komjáthy György, a Magyar Rádió egykori zenei szerkesztője

91 éves korában meghalt Komjáthy György EMeRTon-díjas és Fonogram szakmai életműdíjas magyar zenei szerkesztő, a Magyar Rádió korábbi munkatársa.

Halálának hírét fia, Komjáthy Zoltán jelentette be a közösségi médiában. Mint írta, Komjáthy György kedden délelőtt, egy rövid lefolyású, súlyos betegség következtében hunyt el. „Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7 épületéhez. Sajnos december 1-jén már nem lehetsz ott” – olvasható a Facebook-posztban.

Komjáthy György alig pár hónappal ezelőtt volt az NMHH Rádió 100 című podcastsorozatának vendége, ahol az MTI szerint elmondta: a rádió szocializmus évtizedeiben a támogatott és a tűrt kategória határmezsgyéjén egyensúlyozott, de nem volt „szelep”. Mint mondta, a Kádár-korban a rádió volt a hazai beat- és popzene egyik legfontosabb terjesztője, de ő is sokat köszönhet az akkori zenészeknek, Zorán, az Illés, az Omega és más, korszakalkotó hazai együttesek nélkül ugyanis nem jöhettek volna létre az általa szerkesztett legendás műsorok sem.

„Nekem nagybetűkkel a rádió az egy embert jelent: Radó Árpádot” – idézte fel legkorábbi médiaélményeit, hangsúlyozva, hogy szerinte a Magyar Rádió egyik első, „orgonahangú” bemondójának olyan kivételes megszólalása volt, amilyenhez hasonlót mástól már nem fogunk hallani.

A nagy múltú rádiós szerkesztő arról is beszélt akkor, hogy miképpen vezetett az útja a gyermekkori zenei élményektől és a kántori munkától a Magyar Rádió stúdiójáig, de érintette az 1960-as és 70-es évek hazai kultúrpolitikai kereteit is.

Komjáthy György közismerten kulcsszerepet játszott az első magyarországi kereskedelmi rádió zenei arculatának kialakításában: a Danubius kapcsán emlékeztetett, a Magyar Rádió 1984-ben vállalta egy német nyelvű, piaci alapú adó indítását, amelyet a tervek szerint a nyugati üzleti partnerek hazánkból sugározták volna át Ausztriába, ott ugyanis ekkor még nem tudtak volna saját kereskedelmi csatornát indítani. Az osztrákok végül visszaléptek, mert a Magyar Rádió ragaszkodott volna ahhoz, hogy az MTI legyen a Danubius kizárólagos hírforrása – idézte fel.

Hozzátette: ekkor bízták meg azzal, hogy mégis vegyen részt a csatorna mint Magyarországon, a Magyar Rádió fenntartásában sugározó kereskedelmi rádió felépítésében. A rádiós szerkesztő beszélt a Cseke Lászlóval közös munkásságáról is, amely a Sláger Rádióban tudott a leginkább kiteljesedni. Bár korábban Komjáthy György műsorai közvetett módon „versenyeztek” a Szabad Európa Rádió Cseke László vezette adásaival, a két rádiós szakember jó kapcsolatban állt egymással, és nem sokkal a rendszerváltást követően évekig együtt is dolgoztak: Komjáthy György 1999-től társszerkesztőként tűnt fel Cseke László oldalán a Sláger Rádió „Nem csak fiataloknak” című kívánságműsorában.

„Nem tudom, hova fejlődik a világ. Kicsit féltem a Földünket, kicsit féltem az embereket. Eltűnik lassan az ember emberhez való viszonya, eltűnik az egymás iránti megbecsülés, eltűnik a szeretet, ami nagyon fontos az életben”

– mondta el az epizód zárógondolataként Komjáthy György a műsorvezető azon felvetésére, hogy vajon az online térben lehet-e a hazai rádiózás jövője. A teljes műsor alább megtekinthető:

2022-ben Komjáthy Györgyöt, eMeRTon-díjjal és a DJ Szövetség életműdíjával tüntették ki zenei szerkesztői munkássága miatt.

A Magyar Rádiózás 100 éves évfordulója alkalmából a közmédia is sorozatot indított, cikkeink itt érhetőek el.