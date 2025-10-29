Még nagyobb nyugdíjadóról és a Nők40 program eltörléséről beszélt a tiszás nyugdíjszakértő

A nyugdíjadó hivatalos neve a degresszió és a Tisza Párt a jövőben akár 30–40 százalékos nyugdíjadó bevezetését is mérlegeli a magasabb nyugdíjrészre – erről beszélt Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjrendszer szakértője a Népszava Törésvonal című műsorában.

Simonovits András kritikusan szólt a Nők40 programról is, amelyet „pazarlónak és méltánytalannak” nevezett. Hangsúlyozta, hogy

ennek megszüntetése fontosabb lehet, mint a nyugdíjadó, mert így hatalmas összeg szabadulna fel, amit szerinte értelmesebb célokra lehetne fordítani.

Bár Simonovits kitartóan állítja, hogy nem a Tisza Párt szakértője, a műsorban azt is kijelentette:

„Én is a Tiszába reménykedem, hogy sikerül leváltani ezt az autokrata rendszert. Ha diktatúra lenne, most nem beszélnénk itt.”

A műsorban később Simonovits arról beszélt, hogy sokan kérték, ne használja a „nyugdíj degresszió” kifejezést, ezért inkább nyugdíjadónak nevezte azt. Hangsúlyozta: „ennek semmi köze nincs a Tiszához. A Szöllősi Györgyivel folytatott beszélgetést visszanézve ott sem lett volna értelme a nyugdíjadóról beszélni”.

A műsorvezető ekkor arra kérte, hogy magyarázza el, miért működik a nyugdíjadó, és miért lenne indokolt a későbbiekben a mértékének emelése.

Simonovits példaként egy 500 ezer forintos nyugdíjat hozott: a degresszió nélküli összeg 400 ezer forint lenne, míg a degresszióval számolva 383 ezer forint marad.

Elmagyarázta, hogy

az induló nyugdíjról beszélt, és a jelenlegi 20 százalékos sávot 30–40 százalékra kellene növelni.

Hozzátette, hogy ez a szabály nem az egész nyugdíjra vonatkozna, hanem csak a magasabb részére, hasonlóan a progresszív jövedelemadóhoz. Megemlítette a Tisza vagyonadót is, amely az egymilliárd forint feletti vagyonrészt terhelné.

Simonovits a Nők40 programmal kapcsolatban is kifejtette véleményét. A felvetésre, hogy ennek mintájára be lehetne vezetni a Férfiak40 programot, azaz 40 év jogviszony után a férfiak is életkortól függetlenül nyugdíjba mehessenek, elmondta:

„Csak hogy lássák, ez sokkal fontosabb, mint a degresszió, mert jelenleg a Nők40 nem 500 milliárdba kerül, ahogy a kormány állítja, hanem körülbelül 200 milliárd forint kiesést jelent a járulékban”.

Hozzátette: „Hogyha megszüntetnék hat év alatt a Nők40-et, politikailag ezt csak úgy lehet, hogy a mindenkori ellenzék leül a mindenkori kormánnyal, hogy ezt hat év alatt ki kell vonni, és akkor hatalmas összeg szabadulna föl az értelmesebb dolgokra” – fogalmazott Simonovits.

A szakértő összegzésként kiemelte:

„A Nők40-nel nem csak az a baj, hogy pazarló, hanem az is, hogy méltánytalan.”

Kiemelt kép: Simonovits András (Forrás: YouTube/Népszava)