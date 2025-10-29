Kövér László a Parlamentben fogadta Peter Samtot, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tanácsának elnökét

Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán hivatalában fogadta Peter Samtot, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tanácsának (Bundesrat) elnökét. A megbeszélés után újságíróknak nyilatkozva mindkét házelnök a két ország szoros kapcsolatát és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.

Kövér László megköszönte az osztrák Bundesrat elnökének látogatását, jelezve, hogy rövid időn belül ez már a harmadik osztrák felsőházi látogatás, ami jól mutatja a két ország kapcsolatának intenzitását.

Ausztria az egyik, ha nem a legfontosabb partnere Magyarországnak – emelte ki, hozzátéve, hogy a negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere, a második legnagyobb befektető az országban, és a Magyarországon a legtöbb leányvállalattal jelenlévő ország.

Az Országgyűlés elnöke elmondta: a találkozón áttekintették az uniós kérdéseket, és rögzítették, hogy mely kérdésekben értenek egyet, illetve miben térnek el álláspontjaik.

Elmondta: egyetértenek abban és a látogatás legfontosabb üzenetének tekintik, hogy függetlenül attól, hogy mekkora az érdekek és álláspontok egybeesése, „az őszinte és intenzív párbeszéd fenntartásának nincs alternatívája” – fogalmazott Kövér László.

Ausztria jó szomszédja, szövetségese és partnere Magyarországnak. A két ország több száz éves közös történelmi múltja pedig jó alap, hogy együtt oldják meg a jelenbeli problémákat és gondolkozzanak a jövő perspektíváiról.

Peter Samt megerősítette, hogy a két ország rendkívül jó kapcsolatokat ápol egymással, nemcsak a hagyományos közös történelmi gyökerek alapján, hanem a jelenlegi körülmények közepette is. Rendkívül erős a kapcsolódás a két ország között annak ellenére, hogy egyes uniós kérdésekben eltérő álláspontot képviselnek.

Az Osztrák Köztársaság a vele szomszédos országok közül talán Magyarországgal ápolja a legszorosabb kapcsolatot – jegyezte meg.

Peter Samt kiemelte, hogy érdemes megtartani és még intenzívebbé tenni a párbeszédet a két ország között, és hangsúlyozta, hogy szuverén államok együttműködéséről van szó, melyben mindkét ország feladata, hogy saját lakosságának érdekében járjon el.

Kiemelt kép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke fogadja Peter Samtot, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tanácsának elnökét az Országházban 2025. október 29-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)