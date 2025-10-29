Halloweeni programokkal várják a látogatókat a Fővárosi Állatkertben péntek este

Halloweeni programokkal, köztük bátorságpróbával, kígyó simogatóval és tűzzsonglőr bemutatóval várják a látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykertben péntek este.

Pénteken napközben az Állatkert az ilyenkor szokásos rendnek megfelelően lesz nyitva, majd bezár, 18 órakor pedig újra kinyit, már az állatkerti halloweenre érkező látogatók előtt. A programok 22 óráig tartanak, az állatkert területét pedig 23 óráig kell elhagyni – áll az Állatkert szerdai közleményben.

A helyszínen egyebek mellett lesz rémkereső játék, halloweeni kézműveskedés, tökfaragás, boszorkányos arcfestés, jövendőmondás, boszorkánykonyha és óriás pókháló szövés is.

Az Állatkert több pontján cosplay jelmezesekkel lehet majd közös fényképet készíteni, de lesznek élőszobrok is.

Több helyszínen állatcsontokkal, egy külön standnál pedig mérgező növényekkel ismerkedhetnek majd az érdeklődők. Egész este működni fognak a vurstli zóna játékai, köztük a már több mint 110 éves Schäftner-körhinta és lesz lószerszámos zsákbamacska is.

Az esti programok között tűzzsonglőr bemutató és cápa látványetetés is szerepel, az állatkert szakemberei pedig több előadást tartanak a denevérekről, az állatokkal kapcsolatos babonákról és hiedelmekről, és más, a halloweenhez kapcsolódó érdekességekről.

A programok fő helyszíne a Biodóm és környéke lesz, de a Varázshegyben, a tevék és az alpakák kifutójánál és az állatkert több más pontján is lesznek látnivalók.

Az állatkerti programon a látogatók megtekinthetik a Világ állatai lampion fesztivált is.

A részletes program az állatkert honlapján érhető el.

Kiemelt kép: Töklámpásból kap enni Basil, a Fővárosi Állat- és Növénykert hím oroszlánja a közelgő halloween ünnep alkalmából 2017. október 27-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)