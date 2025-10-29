Fővárosi Közgyűlés: nincs előrelépés a Sziget Fesztivál jövőjének ügyében

Nem történt előrelépés a Sziget Fesztivál jövőjének ügyében, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdán többség hiányában nem hozta meg azt a döntést, amellyel felkérte volna a tulajdonosi bizottságot, hogy a rendezvényhez kapcsolódó közterület-használatra irányuló hatósági szerződést közös megegyezéssel szüntesse meg.

Az MTI híradása szerint több képviselő, valamint Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss Ambrus főigazgató néhány perces egyeztetése után folytatódott a Fővárosi Közgyűlés ülése, ahol a Sziget Fesztivál jövőjéről is döntés született. A testület végül nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását, így a mai döntés értelmében jövőre nem lesz Sziget Fesztivál.

A szavazás során a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt képviselői tartózkodtak, míg a Demokratikus Koalíció, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd a kezdeményezés mellett voksolt.

Összesen 13-an szavaztak igennel, 19-en tartózkodtak.

A fesztivál sorsa október 13-án vált bizonytalanná, amikor Karácsony Gergely jelezte, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását. A döntés hátterében a Sziget külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat.

Gerendai Károly, a fesztivál alapítója és korábbi tulajdonosa felajánlotta, hogy megmenti a rendezvényt, ehhez azonban a fővárosi képviselők támogatására is szükség lett volna. A folyamat első lépéseként a Tulajdonosi Bizottságnak kellett volna jóváhagynia a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi megállapodás megszüntetését, ám ez két ülésen sem sikerült. A legutóbbi fordulóban a Fidesz képviselői tartózkodtak, a Tisza Párt politikusai pedig nem nyomtak gombot.

A Sziget Fesztivál jövője azután vált bizonytalanná, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását, amiről október 13-án számolt be Karácsony Gergely. Még aznap kiderült az is, hogy a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén, a napirend vitájában Karácsony Gergely arról beszélt: a Sziget fontos kulturális érték, turisztikai attrakció, ami a főváros gazdaságát is befolyásolja. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója elmondta, a fesztivál addicionális költségeiről kevés szó esik: a rendezvény 31 milliárd forint közvetlen bevételt jelent a nemzetgazdaságnak, de például 200 millió forint iparűzési adót fizet a szervező, aminek 54 százaléka a fővárosnál marad, 46 százaléka a kerületeké, de jelentős a gyógyfürdők és a Budapesti Közlekedési Központ többletbevétele is ebben az időszakban.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője hangsúlyozta, a Sziget Budapest egyik kulturális- és exportterméke, és kiszolgálja a helyi fiatalokat is. A budapesti gazdaság szempontjából olyan, mintha itt gyártott baracklekvárt exportálnánk – mondta. Felhívta a figyelmet arra, a fővárosi képviselőknek felelősségük van a nemzetgazdaság egészéért és a fővárosi szereplők prosperitásáért és üdvözölte, hogy az előterjesztésbe belekerült a javaslatuk budapesti fiataloknak nyújtandó kedvezmény is.

Tüttő Kata (MSZP) szerint a Sziget Fesztivál megmentése Budapest érdeke és Gerendai Károly „óriási személyes kockázatot vállal”, és a közgyűlésnek is kockázatot kell vállalnia, mert „nincs szuperbiztonságos út.”

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője szerint mindenki azt szeretné, hogy a Sziget folytatódjon, csak abban van véleménykülönbség, ez miként történjen. Úgy vélte, nincs akadálya annak, hogy Gerendai Károly megvegye a 2026-ra közterület-használati engedéllyel rendelkező céget, ebben az esetben semmi nem akadályozza a fesztivál megrendezését. Felhívta a figyelmet arra, ha a közgyűlés hozzájárulna a jelenlegi szerződés megszüntetéséhez, a főváros elesne az abban rögzíttet bevételről és felmerülne a hanyag kezelés vádja, hiszen lemondanak egy jogos bevételről egy magánbefektető javára, ezt pedig nem támogatják. A módosító javaslatuk lényege, hogy mivel a bevétel nagy részét az állam realizálja, kérjék meg az államot, térítse meg a főváros kieső bevételét. Bujdosó Andrea jelezte: vállalják, hogy a Tisza-kormány jövőre ezt a pénzt oda fogja adni a Sziget támogatására.

Déri Tibor (DK) „abszolút zseniális ötletnek” nevezte, hogy attól a kormánytól várnak segítséget, ami elvesz a fővárostól, és aláírt szerződéseket sem hajt végre. Hozzátette: őszinte, átlátható, felelős döntés kellene „viszonylag gyorsan”, ha meg akarják menteni a Szigetet. Úgy vélte, a Tisza Párt célja, hogy a Fidesz szavazóit magához csábítsa, ennek érdekében „hajlandó beáldozni” a büszkeség menetét, a főváros és a BKV működését, és most a Sziget Fesztivált.

Radics Béla (Fidesz-KDNP) szerint nem kockáztathatják a budapestiek pénzét, nem adhatnak mindenféle garancia nélkül oda egy olyan amerikai társaságnak, amelynek tavaly 7300 milliárd forint árbevétele volt.

„Ahogy lesz garancia, biztosíték, hogy a budapestiek megkapják azt, ami nekik jár, örömmel bólintunk rá a folytatásra”

– mondta Radics Béla.

Gerendai Károly arról beszélt: a szervező nyilatkozott arról, hogy jövőre nem lesz Sziget, „erről nem is kell szavazni”. Hozzátette: érdemes a képviselőknek mérlegelni, hogy a 220 millió forint közterület-használati díjat a főváros ki tudja-e majd perelni, illetve, hogy ha nem lesz Sziget, nem lesz más bevétele sem a fővárosnak, sem az államnak. „A jelenleg hatályos közterület-használati szerződés felbontása esélyt ad arra, hogy legyen Sziget és legyen bevétel” – emelte ki Gerendai Károly, aki jelezte: ha nincs egyetértés a frakciók között abban, hogy kapjon még egy esélyt a fesztivál, akkor ő tiszta lelkiismerettel tudja azt mondani, hogy nem próbálkozik tovább. Hozzátette: sajnálja, ha kampánytémaként elvérzik a lehetőség, hogy folytatódhasson a Sziget és azt kérte a képviselőktől, mutassák meg, hogy „legalább ebben egyet tudnak érteni.”

A közgyűlés döntése után Gerendai Károly újságíróknak arról beszélt, ezek után nem látja, van-e bármilyen megoldás. „Úgy tűnik, bezárult egy ajtó” – jegyezte meg.

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „akkor hát nem lesz Sziget. Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől. Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött.” „A szerdai Fővárosi Közgyűlés annyiban biztosan különbözik az eddigiektől, hogy immár konkrét kárt is okoznak Budapestnek” –írta.

„Fontos lesz, hogy levonjuk majd ennek a (nem) döntésnek a tanulságait, hogy legyen szembesülés és szembesítés is, hogy mit mond el mindez a felelősségről, a kormányzóképességről, az alázatról, a szakértelemről, a bizalomról és úgy általában, ennek a városnak és az országnak a jövőjéről. Mára tőlem csak annyi: megpróbáltam, megtettünk mindent, sajnálom”

– zárta bejegyzését a főpolgármester.

Kiemelt kép: Fiatalok távoznak a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetről a 31. Sziget fesztivál zárása után, 2025. augusztus 12-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)