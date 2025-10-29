Elhunyt Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő

Kassai Ilona, eredeti nevén Hiller Ilona, 1928. július 8-án született Szegeden. A Lehotay Árpád színiiskolájában kezdte pályáját, majd 1949-ben felvételt nyert a Színművészeti Főiskolára. Ugyanebben az évben az Állami Bányász Színházhoz szerződött, később pedig alapító tagja lett a Faluszínháznak, a későbbi Állami Déryné Színháznak.

1961-ben Jászai Mari-díjjal, két évvel később pedig Kossuth-díjjal ismerték el munkásságát. A kitüntetés idején a legfiatalabb Kossuth-díjas színésznő volt. 1976-tól az Arany János Színház művészeként dolgozott, színházi szerepei mellett pedig a magyar szinkron egyik legfoglalkoztatottabb hangjaként is ismerték. A televízió nézői leginkább a Szomszédok című sorozatból emlékezhetnek rá, ahol Terikét alakította. Színpadon több klasszikus darabban is láthatta őt a közönség, többek között az Antigoné, az Othello és a Bánk bán előadásaiban.

Fia, Ganxsta Zolee közösségi oldalán jelentette be édesanyja halálát:

„Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya.”

Kassai Ilona 97 éves korában hunyt el.