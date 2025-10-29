Deák Dániel a 48 percben: A cellainformációk szerint is a Békemeneten voltak többen

A mobiltelefonokból nyert cellainformációk alapján a Békemeneten több mint 80 ezren voltak, a Tisza pártén mindössze 45 ezren lehettek október 23-án – jelentette ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője kedden az M1 csatorna 48 perc című háttérműsorában, amelynek vendége volt Nagy Attila Tibor politikai elemző is.

Deák Dániel azt mondta: a nemzeti ünnepet követően Magyar Péter és pártja egy dezinformációs kampányt indított, azt állítva, hogy a Békemenet résztvevői csak egy pillanatra tudták megtölteni a Margit-hidat, és szavai szerint különböző, megkérdőjelezhető módon készült fotókkal és videókkal kívánták bizonyítani, hogy ők a Hősök terén és az Andrássy úton sokkal többen voltak.

Szavai szerint akik ott voltak a Békemeneten, azok tudják, hogy milyen nagy volt a tömeg, viszont azok esetében, akik csak az internetről és különböző ellenzéki portálokról tájékozódtak, egyáltalán nem mindegy, hogy mit gondolnak. Ezért alakult ki a nemzeti ünnepünket követően „számháború”.

Megjegyezte:

a tiszások által készített több felvétellel kapcsolatban is felvetődik a manipuláció lehetősége, a mesterséges intelligencia használata.

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint egyértelmű, hogy mindkét helyszínen nagy tömeg volt, ami szerinte figyelmeztetés a Fidesznek. Magyarországon ugyanis vélekedése szerint jelenleg két olyan párt van, amelyik nagy tömegeket tud kivinni az utcára, amiből jövő áprilisban egy magas részvétel esetén az is következhet, hogy akár kétpárti parlament is alakulhat, azt persze ma még nem lehet megmondani, hogy a Fidesz, vagy a Tisza lesz-e a kormánypárt.

Nagy Attila Tibor is egyetértett azzal, hogy a kampány részeként ma már olyan fotók és videók készülhetnek a mesterséges intelligencia alkalmazásával, hogy szavai szerint „az ember már a saját szemének sem hihet”.

A cellainformációkkal kapcsolatban megjegyezte, hogy azokat a Kormányzati Tájékoztatási Központ hozta nyilvánosságra, amely a kormány iránt elkötelezett, ezért szavai szerint szükség lenne egy olyan független csoport vagy szervezet létrehozására, amelyben mindenki megbízna.

Szólt arról is, a számháború azért van, mert mindkét politikai tábornak erőt kell felmutatnia, bizonyítania kell, hogy minél nagyobb tömeget tud mozgósítani, az ellentáborról bizonyítani akarják, hogy azok voltak kevesebben, hogy ők a gyengék.

Deák Dániel arra emlékeztetett, hogy

amíg a Békemeneten Orbán Viktor beszédét meghallgatták, addig Magyar Péter beszéde alatt az emberek egy része elszivárgott, sokan hazaindultak.

Nagy Attila Tibor azt mondta, a Tisza rendezvénye és a beszéd is „borzasztóan hosszú volt”, emlékeztetett rá, néhány percig szemerkélt is az eső. Az elemző szerint Magyar Péternek nem sikerült jó beszédet mondania, Orbán Viktor beszéde jobb, koncentráltabb volt.

Úgy fogalmazott, hogy

„Magyar Péter sokat akart markolni, de keveset fogott, mert össze-vissza kalibrált a különböző témák között”.

A Tisza elnökénél nem volt központi gondolati eleme a beszédnek, ami Orbán Viktornál megvolt, mint a háború és a béke kérdése, illetve a megtévesztett ellenzéki szavazókkal való beszélgetés.

Deák Dániel szerint egy-két fontos üzenet volt Magyar Péter beszédében, közülük a legfontosabb a külpolitikai, amelyben az oroszokat támadta, ami „egy baklövés”, miközben a magyar kormányfő azon dolgozik, hogy Budapesten megvalósulhasson a Trump–Putyin békecsúcs, ami minden magyarnak az érdeke. Úgy vélte, árulkodó az is, hogy Orbán Viktor a saját beszédéből nagyon sok részt kirakott a saját közösségi oldalára, Magyar Péter alig néhányat, inkább a miniszterelnökkel foglalkozott, annak beszédéből rakott ki részeket a saját oldalára.

Deák Dániel az online térben meglévő erőviszonyokkal kapcsolatban kifejtette:

a Digitális Szuverenitás Központ adatai szerint, amely a 100 legnagyobb fideszes és ellenzéki oldalt vizsgálta, egyértelműen a fideszes oldalaknál volt több az interakció, a kedvelés és a videó megtekintés is.

Ráadásul a kormánypárt „sokkal szélesebb spektrumon megy”, míg a Tisza esetében sokkal szűkebb spektrumról van szó, ott Magyar Péter körül összpontosul az ellenzéki közeg.

Nagy Attila Tibor rámutatott, hogy a kormányoldal igyekszik felzárkózni ahhoz a kihíváshoz, amit Magyar Péter megjelenése jelent tavaly február-március óta, de abban előnyben van a Fidesz, hogy van igazi pártstruktúra, ismert politikusok és influenszerek, miközben a Tisza esetében ez töredékesen van meg, „egy átlag választó szinte csak Magyar Pétert látja”.

A Digitális Polgári Körök országos roadshow-járól és a Magyar Péter által meghirdetett újabb országjárásról Nagy Attila Tibor azt mondta, a Tisza elnöke el akarja kerülni, hogy a miniszterelnökre nagyobb figyelem irányuljon, mint rá, továbbá a kezdeményezést szeretné visszaszerezni. Deák Dániel kiemelte:

most a kezdeményező szerep egyértelműen Orbán Viktoré, Magyar Péter követő magatartást képvisel, és meglepné, ha ezen az országjárás változtatna.

Kiemelt kép: a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)