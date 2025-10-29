Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti – jelentette ki Nagy Márton

Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti, legutóbb hétfőn jelentett be a kormány egy 1000 milliárd forintos fejlesztési csomagot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódóan – közölte a nemzetgazdasági miniszter szerdán a Facebook-oldalán arra reagálva, hogy a főpolgármester a közösségi oldalán tudatta: a kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról kedd este.

„Nem értjük Karácsony Gergely felháborodását, semmi rendkívüli, előre nem tudott esemény nem történt,

ez továbbra is figyelemelterelés arról, hogy csődbe vitték Budapestet”

– fogalmazott Nagy Márton a bejegyzésben.

Hangsúlyozta, hogy a jogszabályokat változatlanul mindenkinek be kell tartania, senki sem áll a jogszabályok felett, ez a szolidaritási hozzájárulás esetében sincs másképp.

Ahogy például egy kkv-nak vagy egy munkavállalónak, úgy a fővárosnak is be kell fizetnie a jogszabályban rögzített közterheket – írta Nagy Márton.

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó:MTI/Vasvári Tamás)