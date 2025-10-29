Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti – jelentette ki Nagy Márton

„Nem értjük Karácsony Gergely felháborodását, semmi rendkívüli, előre nem tudott esemény nem történt,
ez továbbra is figyelemelterelés arról, hogy csődbe vitték Budapestet”
– fogalmazott Nagy Márton a bejegyzésben.
Hangsúlyozta, hogy a jogszabályokat változatlanul mindenkinek be kell tartania, senki sem áll a jogszabályok felett, ez a szolidaritási hozzájárulás esetében sincs másképp.
Ahogy például egy kkv-nak vagy egy munkavállalónak, úgy a fővárosnak is be kell fizetnie a jogszabályban rögzített közterheket – írta Nagy Márton.
Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó:MTI/Vasvári Tamás)