A nyugdíjasok rosszul járnának, ha a Tisza Párt kormányra kerülne – figyelmeztetett Szijjártó Péter

A nyugdíjasok rendkívül rosszul járnának egy esetleges Tisza párti kormánnyal – mondta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Harcosok órája című online műsorban, amelynek vendége volt Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője is.

Szijjártó Péter azt mondta, bár „ki van adva, hogy semmit nem szabad mondani”, láthatók, hallhatók, olvashatók azok a nyilatkozatok, melyekben a Tisza Párt néhány „fegyelmezetlen szakértője és pártkatonája” feltűnik, és késztetést érez, hogy beszéljen a jövőbeli terveikről. Ezek alapján teljesen világos, hogy a Tisza Párt csökkentené, megadóztatná a nyugdíjakat, nem tartja igazságosnak a 13. havi nyugdíjat és 14. havi nyugdíj lehetőségét.

A nyugdíjasok múltbeli teljesítményét el kell ismerni, sokat dolgoztak az országért, azért, hogy az az elmúlt évtizedek nehézségei után épülni tudjon – hangoztatta, hozzátéve: Tisza párti hevület tiszteletlenséget mutat a nyugdíjasokkal szemben, ami nem helyes.

Ha a nyugdíjasok azt akarják, ne vegyék el, ne csökkentsék, ne adóztassák a nyugdíjakat, és ne tekintsenek rájuk tiszteletlen módon, szavazzanak a Fideszre

– mondta a miniszter.

Szijjártó Péter az orosz hírszerzés jelentéséről szóló hírre, miszerint Nyugat-Európában több ország, köztük Franciaország is háborúra készül, azzal reagált, hogy az Európai Unió, Brüsszel valóban háborús készülődésben van, de a magyar emberek egy dologban biztosak lehetnek: „mindaddig, amíg Magyarországon nemzeti kormány van, sem magyar katona, sem magyar emberek pénze, sem magyar fegyverek nem fognak Ukrajnába menni”.

Azt mondta, az orosz–ukrán háború veszélyt jelent Európára, a béke alapvető feltétele az amerikai–orosz megállapodás, ehhez felsőszintű párbeszédre van szükség. Jó hírnek nevezte, hogy az elmúlt napokban az amerikai és az orosz külügyminiszter is azt mondta, továbbra is napirenden tartják a békecsúcs megrendezését, zajlik annak előkészítése.

A kérdés az időzítés, mert mindkét fél egyértelmű szándéka, hogy ne protokollesemény legyen, hanem egy megállapodás, megoldás legyen a vége – jelezte.

Hozzáfűzte, „nyilvánvalóan az európai háborúpárti stratégiába nem fér bele egy béke-csúcstalálkozó”, mert annak az eredménye béke lehet, és azt nem akarják.

Szijjártó Péter úgy értékelt, hogy az Európai Néppárt az egyik legmagyarellenesebb párt az Európai Parlementben, ahol a Néppárt vezetői a legháborúpártibbak, a legmigrációpártibbak, a leginkább genderpártiak, és ennek a közösségnek a tagja a Tisza Párt. A Néppárt utálja azt a tényt, hogy Magyarországon békepárti, háború-, migráció- és genderellenes, szuverenista kormány van hivatalban, akadályként tekint rá, alapvető érdekük, hogy Magyarországon is egy őket kiszolgáló, brüsszelita kormány legyen, ezért is támogatják a Tisza Pártot

– fejtette ki.

Arról, hogy Horvátországban megszavazták a sorkötelezettség visszaállítását, Németországban pedig beleegyezett a CDU annak több fokozatban történő bevezetésébe, a miniszter azt mondta, „ennek van egy nagy nemzetközi hálózata”, „Európai Néppártnak hívják”, az erre vonatkozó szándék Magyarországon is felbukkant a Tisza Párt oldaláról.

A miniszter kitért arra, hogy az Egyesült Államok orosz olajvállalatokat érintő, november végén életbe lépő szankciós intézkedésről döntött, ami hatással lenne Magyarország energiaellátására is. Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a jövő hét második felében találkozik, az energiaellátás kérdése fontos pontja lesz a tárgyalásoknak, a fosszilis energiahordozókra vonatkozó szabályozásokat is meg fogják vitatni, a találkozó egyik legfontosabb eredménye egy nagy gazdasági energetikai együttműködési csomag lesz.

Szijjártó Péter a 8 magyar halálát okozó kenyai légi katasztrófáról azt mondta, az esetnek nincs túlélője, továbbra is mindent megtesznek, hogy a holttestek azonosítása, hazaszállítása gyorsan történjen, kapcsolatban vannak az áldozatok családjaival. Az ügy gyors kivizsgálását kérték a kenyai hatóságoktól.

Budai Gyula a műsorban úgy fogalmazott, amennyiben a Tisza Párt hatalomra kerül, olyan megszorítások jönnek, melyek még a Bokros-csomagot is felülmúlják.

A Magyar Péter mögött álló emberek már kimondták, a 13. havi nyugdíjat el kell venni, a nyugdíjat meg kell adóztatni. A Tisza szakértői azokat az embereket akarják megsarcolni, akik több évtized munka után semmi mást nem szeretnének, mint megkapni a megérdemelt nyugdíjukat. Magyar Péter, a Tisza Párt és szakértői ezeket a nyugdíjasokat támadták meg – mondta a képviselő.

Szerinte a Tisza Párt kemény visszalépéseket tervez azokból a sikerekből, amelyeket a jelenlegi kormány elért nemcsak a nyugdíjak területén, hanem a fiatalok és a családok esetében is. „A legrosszabbra kell készülni, ha netán, véletlenül ezek a tiszás fiúk hatalomra kerülnének”

– értékelt Budai Gyula.

Jelezte: jelenleg is zajlik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárása azokkal a részvénypiaci tranzakciókkal kapcsolatban, melyekben Magyar Péter is érintett. Hét szereplője van az ügynek, egyikük felelősségét már megállapították, 21 millió forint bírságot kapott, és az MNB feljelentést tett. A másik hat szereplőről tudott, hogy tőzsdezárás előtt Opus Global részvényeket vásároltak, majd miután a cég bejelentette, részvény-visszavásárlást indít, és az értékpapírok árfolyama jelentősen emelkedett, értékesítették azokat – tudatta a képviselő.

Leszögezte: ez olyan komoly ügy, hogy amennyiben a felelősségét megállapítják, Magyar Péternek „el kell takarodnia a közéletből”. A bennfentes kereskedelem olyan súlyos gazdasági bűncselekmény, melyet az Európai Unió is nagyon komolyan vesz – emelte ki.

Ruszin-Szendi Romuluszról Budai Gyula azt mondta, a korábbi vezérkari főnököt a balhék jellemzik, amelyek következménye négy büntetőeljárás. Ezek egyikében, garázdaság miatt már gyanúsítottként hallgatták meg a Tisza Párt szakértőjét – tette hozzá.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)