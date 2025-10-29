A Budafoki úton folytatnák a budai fonódó villamoshálózat bővítését

A Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője által jegyzett javaslatot egyhangúlag fogadta el a testület, amely „elvi éllel” rögzítette, hogy a kelenföldi Duna-part térségében megvalósult, folyamatban lévő és tervezett ingatlanfejlesztések közlekedési kiszolgálását elsősorban a közösségi közlekedésre, ezen belül a kötöttpályás szolgáltatásokra szükséges alapozni.
A határozat értelmében kezdeményezik a kormánynál és a XI. kerületi önkormányzatánál, valamint az érintett ingatlanfejlesztőknél, hogy olyan szabályozást hozzanak létre, amely az épülő lakások után négyzetméterenként nettó 50 ezer forintnyi hozzájárulásról is rendelkezzen a környék közösségi közlekedési infrastruktúrájának kiépítésére, ezáltal biztosítva a villamosvonal ütemezett kiépítésének fedezetét.
Kiemelt kép: A Fővárosi Közgyűlés ülése a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor