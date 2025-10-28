Zebrán gázolt halálra egy gyalogost a busz Zuglóban, miközben egy utassal veszekedett a sofőr

A szemtanúk szerint a busz egyszerűen áthajtott az áldozaton. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, ám a férfi életét már nem tudták megmenteni.
Az Index az RTL Híradó információira hivatkozva azt írja, a busz nem sokkal korábban indult el a közeli megállóból.
A sofőr egy futó utast vett észre, aki lemaradt a járatról, ezért megállt, hogy felvegye. Miután az utas felszállt, vitába keveredett a buszvezetővel, amiért az korábban nem nyitott ajtót neki. A buszvezetők érdekképviselete szerint ez a vita vonhatta el a sofőr figyelmét, így nem észlelte a zebrán áthaladó gyalogost.
A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit. A baleset helyszínén több térfigyelő kamera is működik, a felvételeket szakértők elemzik majd annak megállapítására, hogyan kerülhetett a férfi a busz alá a jármű közepénél.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)