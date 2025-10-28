Zebrán gázolt halálra egy gyalogost a busz Zuglóban, miközben egy utassal veszekedett a sofőr

Tragikus baleset történt vasárnap Budapesten, amikor egy busz a kijelölt gyalogátkelőhelyen halálra gázolt egy 30 éves férfit. A férfi láthatósági mellényt viselt, és szabályosan kelt át az úton, azonban a sofőr valószínűleg egy vitának köszönhetően nem vette észre őt.

A szemtanúk szerint a busz egyszerűen áthajtott az áldozaton. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, ám a férfi életét már nem tudták megmenteni.

Az Index az RTL Híradó információira hivatkozva azt írja, a busz nem sokkal korábban indult el a közeli megállóból.

A sofőr egy futó utast vett észre, aki lemaradt a járatról, ezért megállt, hogy felvegye. Miután az utas felszállt, vitába keveredett a buszvezetővel, amiért az korábban nem nyitott ajtót neki. A buszvezetők érdekképviselete szerint ez a vita vonhatta el a sofőr figyelmét, így nem észlelte a zebrán áthaladó gyalogost.

A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit. A baleset helyszínén több térfigyelő kamera is működik, a felvételeket szakértők elemzik majd annak megállapítására, hogyan kerülhetett a férfi a busz alá a jármű közepénél.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)