Vitályos Eszter szerint Magyar Péter és a Tisza csak Orbán Viktort és a Fideszt utánozza

Magyar Péter Orbán Viktor utánzataként működik, folyamatosan a Fidesz mondatait használja, a Tisza-szigetek pedig a polgári körök mintájára jöttek létre – mondta a kormányszóvivő kedden a Harcosok órája című online műsorban, amelynek vendége volt Bende Balázs kül- és belpolitkai szakértő is.

Vitályos Eszter úgy fogalmazott, önálló gondolatok híján nem is lehet mást tenni, mint „mindent másolni”. A kormányszóvivő szerint minden választás előtt van felindultság, de az „példa nélküli”, amilyen „borzalmas irányba” most a politikai közbeszéd megy, és ebben Magyar Péternek van felelőssége. Hozzátette, a fórumokon látszik, hogy azt, aki kellemetlen kérdést tesz fel neki, megszégyeníti, újságírói kérdésekre pedig nem válaszolnak a tiszások.

Vitályos Eszter arról is beszélt, hogy Magyar György nyilatkozata alapján lehet tudni, hogy meghívott szakértőktől Magyar Péter néhány perc után átveszi a szót. „Így nagyon nehéz jelölteket és szövetségeseket találni, ha ő mindenkinél mindent jobban tud” – jelentette ki, hozzátéve, ezzel magyarázható az is, miért tolódnak mindig a megígért határidők, miért nem ismertek még a tiszás jelöltek.

A kormányszóvivő hangsúlyozta, azért indították el a szórólapozást, hogy mindenki tudja, a Tisza Párt által emlegetett progresszív adózás 15-22-33 százalékos jövedelemadót jelentene a jelenlegi általános, 15 százalékos szja helyett. De beszélnek a Nők 40 eltörléséről, a nyugdíjak megadóztatásáról, Surányi György szerint nincs szükség az Otthon Start programra és a fix 3 százalékos vállalkozói hitelre – sorolta Vitályos Eszter.

Hangsúlyozta: „semmi sincs kőbe vésve, ezek a dolgok nem adottságok, addig tartanak, amíg egy másik kormány el nem törli”. Hozzátette, fontos napjainkban a digitális tér, de szerinte „önbecsapás”, ha a Tisza azt hiszi, a választási kampány csak netes felületeken zajlik, és meg lehet spórolni a személyes jelenlétet. Vitályos Eszter a műsorban álhírnek nevezte, miszerint csak idős emberek járulnak a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtéséhez, azt mondta, nagyon sok a fiatal, kisgyerekes család is. A sorkatonaság visszaállításához az alaptörvény szerint kétharmados többségre van szükség – mutatott rá.

Pintér Béla új darabja kapcsán – amelyben a műsorvezető szavai szerint Schmidt Mária alakját bottal agyonverik – a kormányszóvivő felháborító kettős mércéről beszélt a nőszervezetek részéről, amelyek most hallgatnak. Van művészi szabadság, de hogy idáig el lehet jutni, megdöbbentő – fogalmazott.

A gyermekvédelemre fordítható plusz összegekről szólva hangsúlyozta: a 2010-es forrásokhoz képest több mint ötszörösére, 1621 milliárd forintra nőtt a támogatási keretösszeg. Plusz 17 milliárd forint megítéléséről született döntés, amelyből 7-et négy célra már felosztottak, de a következő kormányülésen a fennmaradó 10 milliárdról is döntés születik – mondta. „Van még mit tenni, de soha senki nem tett annyit a gyermekvédelemért, mint a nemzeti kormány” – értékelt.

Vitályos Eszter aláhúzta, 3 év alatt 9100 milliárd forintot kellett a háborúval összefüggő célokra fordítani, ami mehetett volna máshová is. „Elemi érdek, hogy minél előbb béke legyen” – hangsúlyozta.

Bende Balázs arra, hogy vannak, akik azért szurkolnak, hogy Donald Trump és Orbán Viktor között is feszültség legyen, azt mondta: egyesek „valamilyen okból kifolyólag” példaképként, megmondóként tekintenek Magyar Péterre, a Tisza Pártra, a körülötte álló szakértőkre, és úgy gondolják, hogy amit ők mondanak, az az egyetlen követendő dolog.

Óriási szerepe, bűne van a magyarországi és a nemzetközi liberális sajtónak, hogy ezt a képet erősíti – jelentette ki. Az embereknek érteniük kellene, hogy amit ők megkapnak a balliberális sajtótól, az egy „brüsszeli háborúpárti üzenet” – mondta.

A műsorban elhangzott, hogy az amerikaiak szankciós listára tettek két nagy olajipari vállalkozást, és a német kancellár elkezdett lobbizni, hogy ők mentességet kapjanak, mert az oroszoknak vannak érdekeltségeik Németországban. Bende Balázs erre reagálva azt mondta: a szankciós politika elképesztő gazdasági károkat okoz. Másrészt, ha Orbán Viktor mondaná azt, hogy felmentést szeretne kérni a szankciók alól, akkor ő negatív megítélést kapna, miközben a németekről azt mondják, hogy szegények „mekkora bajban lehetnek”. Brüsszelből azt üzenték a magyaroknak, „áldozatokat kell vállalnunk”; akkor a németek is vállalják – tette hozzá.

A szakértő arra a hírre, hogy nőnek az árak a benzinkutakon az új amerikai szankciók nyomán, azt mondta: ezek a szankciók még nem léptek hatályba, Magyarországot jelen pillanatban ezek még nem érintik. Másrészt a magyar miniszterelnök most megy Washingtonba tárgyalni, talán elképzelhető, hogy Magyarország is kaphat esetleg felmentést úgy, ahogy a németek szeretnének. Hozzátette: jelenleg az uniós orosz olaj behozatalnak talán három és fél százalékáért felel Magyarország. Ha az összes európai uniós tagállam felhagyott már az orosz energia használatával, akkor az egész szankció csak ezen a 3 és fél százalékon múlik? – tette fel a kérdést.

Bende Balázs a videófelvételekre, amelyeken Tisza-párti aktivisták agresszív megnyilvánulásai láthatók, azt mondta: Magyar Péter stílusa meghatározza az aktivistáinak magatartását. A pártvezető alázza az újságírókat, a „saját cselédmédiáját is”. Hozzátette: nem tudja, mikor lesz az a gyulladáspont, amikor meg is ütnek valakit, akinek nem tetszik a véleménye, most egyelőre csak fenyegetnek erőszakkal.

A műsorban szó volt arról is, hogy Magyar Péter október 23-i beszédét még a Népszava főszerkesztője is negatív kritikával illette. Talán Németh Péter is rájön, hogy lapjának „rég feladott hitelességének az utolsó morzsája” is elveszik, ha elkezdi dicsérni Magyar Péter ünnepi beszédét – mondta.

Kiemelt kép: Vitályos Eszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)