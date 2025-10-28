További több mint 25 ezer, az Otthon Start programnak is megfelelő új lakás építése kezdődhet – közölte az ingatlan.com szakértője

A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon és ezeknek a többsége az Otthon Start program feltételeinek is megfelel majd – közölte piaci információi alapján az ingatlan.com kedden az MTI-vel. Balogh László szakértő megjegyezte: új korszak nyílhat az új építésű lakások piacán, mivel a hitelfelvétel és a vásárlás folyamata is egyszerűbbé és gyorsabbá válik.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben:

az elmúlt időszakban már 6-7 ezer új lakás bejelentése történt meg és piaci információik szerint négy-öt jelentős fejlesztő legalább 25 ezer újabb lakás megépítését jelentheti be a következő 2-3 hónapban. Hozzátette, a kibontakozó lakásfejlesztési hullám érezhetően enyhítheti a kínálati szűkösséget és a nagyvárosokban komoly vérfrissítést hozhat az eladó lakások minőségében.

A fővárosban az otthon startos új lakások iránt átlagosan 22 százalékkal nagyobb az egy hirdetésre jutó érdeklődések száma, mint a programon kívüli új lakásoknál, míg a vidéki városokban és megyei jogú városokban, vármegyeszékhelyeken 6–12 százalékos a különbség a program kritériumainak megfelelő új építésű lakóingatlanok javára.

Az új építésű lakások egy része rozsdaövezeti besorolású lesz, így az első lakásvásárlók az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik. Ez 1,5 millió forintos négyzetméterár mellett egy 40 négyzetméteres lakásnál több mint 2,8 millió forint visszatérítést jelenthet – ismertette közleményében az ingatlanhirdetési portál.

A lakáspiaci keresletet 2026 januárjában tovább élénkítheti a hétfőn megjelent kormányzati tervezet is, amely a közszolgálatban dolgozóknak évi 1 millió forintos lakáscélú juttatást biztosítana. A társasházi építményi jogról szóló szabályozás pedig 2026 februárjában lép hatályba, ami lehetővé teszi, hogy a vevők már tervasztal mellől is hitelre vásároljanak új építésű lakásokat.

Balogh László megjegyezte,

ez a változtatás új korszakot nyithat az új építésű lakások piacán, mivel a hitelfelvétel és a vásárlás folyamata is egyszerűbbé és gyorsabbá válik. Mindez azzal is járhat, hogy 2026 első negyedévében az új lakások piacán évek óta nem látott forgalomnövekedés következhet be.

A szakértő hozzátette, az eddig bejelentett és a jövőben piacra kerülő lakások többségét a következő 1,5-2 évben adhatják át. Ha a bejelentett és előkészítés alatt álló fejlesztések ütemesen haladnak, akkor 2027-ben akár több évtizedes lakásépítési rekordok is megdőlhetnek.

Felidézte, hogy a legutóbbi csúcs a kétezres évek közepén volt, mivel 2004-ben és 2005-ben is több mint 40 ezer új lakást adtak át. Az elmúlt öt évben pedig 2020-ban készült el a legtöbb új lakás, akkor 28,2 ezret adtak át.

Kiemelt kép: Új építésű társasházak Óbudán, a Folyamőr utcában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)