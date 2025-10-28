Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország elutasítja az Izraelt támadó lépéseket

Magyarország elutasít minden egyoldalú, Izraelt támadó lépést. Nem támogatunk semmit, ami gyengíti a demokráciát, miközben terrorszervezetek ártatlanokat fenyegetnek – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a III. Nemzetközi Izrael Párti Csúcson (International Pro-Israel Summit) kedden Budapesten.

Az Alapjogokért Központ által szervezett rendezvényen a miniszter kiemelte, hazánk elutasítja a nemzetközi gazdasági bojkottot és minden kettős mércét.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra kért mindenkit, emlékezzenek a 2023-as Hamasz terrortámadás áldozataira, valamint a túszokra, akiknek szenvedése megrázta a világot. Mint felidézte, Magyarország az elsők között és a leghatározottabban ítélte el a támadást. „Örülünk azoknak, akik hazatérhettek, és gyászoljuk azokat, akik soha nem fognak. Külön öröm számunkra Omri Miran kiszabadulása, az utolsó magyar-izraeli túszé” – fűzte hozzá.

A miniszter azt mondta, Magyarország hiszi, hogy a békét nem elég kívánni, meg kell teremteni, amihez bátorság kell, és olyan vezetők, akik a reményt tettekké formálják. Megjegyezte: ezért fejezik ki tiszteletüket Donald Trump amerikai elnök iránt, aki vezetésével valódi esélyt adott a Közel-Kelet békéjének. Kitért arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a részvételével az októberi Sarm es-Sejk-i békecsúcson bizonyította: Magyarország felelősséget vállal a térség jövőjéért.

„Bízunk benne, hogy minél hamarabb Budapest is a béke találkozóhelye lesz. Mi nem távolról beszélünk a békéről, segítünk megteremteni azt” – fűzte hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Európa akkor lesz újra erős, ha visszanyeri erkölcsi tisztánlátását, a bátorságot, hogy kimondja: ami jó, az jó, és ami rossz, az rossz.

Szólt arról, hogy a magyar-izraeli barátság nem szavakban, hanem tettekben él, ezt szolgálta az is, hogy amikor mások bezárták kapuikat, Magyarország megnyitotta stadionjait, Izrael válogatottja és klubjai nálunk rendezhették meg a mérkőzéseiket.

Mint elmondta, Európában ma sehol nem biztonságosabb a zsidó közösség élete, mint Magyarországon, és ezt szolgálja, hogy a kormány tavaly nemzeti stratégiát fogadott el az antiszemitizmus ellen, ami zéró toleranciát, következetes védelmet jelent.

„Magyarország és Izrael bizonyítja, hogy kis nemzetek is állhatnak egyenesen, ha hit és igazság vezeti őket. Összeköt bennünket a történelem, a hit és a szövetség, amelyet az idő sem bonthat meg. A kétoldalú kapcsolataink történelmi csúcson vannak, Izrael és a zsidóság támogatása kulcsfontosságú a szuverén Magyarország sikeréhez. Magyarország Izrael, ahogy Izrael Magyarország mellett áll, a béke, az igazság és a szuverén nemzetek oldalán” – szögezte le a honvédelmi miniszter.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója azt hangoztatta, hogy ugyanazok az erők, amelyek tüzelik és elhúzzák az ukrajnai háborút, mentegetik az Izrael elleni embertelen terrortámadásokat is: „Kelet-Európában eszkalációt követelnek, a Közel-Keleten pedig önmérsékletet”.

Szólt arról, hogy az a harc, amelyet Izrael a terrorral szemben folytat, lényegében ugyanaz, és sokszor ugyanazok ellen, amelyet Magyarország a határvédelemért és a migráció ellen vív. Megjegyezte, hogy Brüsszel a háborút tüzeli. „Ukrajna kapcsán azzal, hogy militáns pszichózisban uszít, pénzt, fegyvert és terveik szerint katonákat is küld a háborúba. Izrael kapcsán szintén uszítás, csak antiszemita uszítás szemtanúi vagyunk. Magyarország a konnektivitás pártján áll, ezért ellenezzük a háborút, és ezért támad minket minden nap Brüsszel” – mondta.

Hangoztatta: Trumpnak is, Izraelnek is valójában csak egy megbízható szövetségese van az EU-ban, és ez Magyarország, „ezért lesz Budapest hamarosan a béke fővárosa, ahol Kelet és Nyugat végre tárgyalóasztalhoz ülhet”.

„Mindketten a civilizációs küzdelem frontvonalában állunk, Izrael a fizikai csatatéren harcol, Magyarország pedig a kulturális és morális térben. De az ellenség ugyanaz: a globalizmus, amely felvizezné a határokat, meg akarja semmisíteni a nemzetállamokat” – vélekedett Szánthó Miklós.

Yoav Kisch izraeli oktatási miniszter kijelentette: „Gáza a jövőben nem lesz Izrael számára fenyegetés, és az antiszemitizmus ellenében meg fogjuk erősíteni a zsidó államot”. Kitért arra, hogy a gázai háborút 2023 októberében a Hamász terrorszervezet brutális támadása indította el, amelynek rengeteg ártatlan ember, köztük gyermekek voltak az áldozatai, csak mert zsidók voltak. „Soha nem feledjük” – szögezte le.

Az izraeli miniszter hangsúlyozta, hogy a Hamász még mindig nem tartotta be ígéretét, és az egyiptomi megállapodás ellenére tizenhárom túsz holttestét nem adta át Izraelnek.

„A gázai háború során Izraelnek számos ország részéről megfogalmazott hamis vádakkal kellett szembenéznie, rasszista magatartással, népirtással vádoltak bennünket, miközben zsidó emberek voltak áldozatai a legsúlyosabb rasszizmusnak, amit a civilizáció ismer. De az igazság utat tör magának” – mondta.

Yoav Kisch kiemelte: büszkék arra, hogy Magyarország jó barátja, és „az Orbán-kormány nagyon kemény politikát folytat a holokauszt-tagadókkal szemben is”.

Arról is beszélt, hogy Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja a magyar és a zsidó emberek megbecsülésének egyaránt jele.

Végül szólt arról, hogy az antiszemita történések száma világszerte növekvőben van: „Az egyetemi campusok sok esetben az erőszak bástyáivá váltak, miközben az oktatás az első lépés az antiszemitizmus elleni harcban”.

