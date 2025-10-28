Rövid napsütés után erősen szeles, hűvös délután vár ránk

A gyakran változó felhőzet mellett délutánig többórás napsütésre számíthatunk.

Ekkor északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőtakaró érkezik, amely legkevésbé az ország délnyugati részét érinti, ebből főként az északi tájakon alakulhat ki – többnyire kisebb – eső, zápor. Napközben a Dunántúl délnyugati területeit leszámítva többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, amely késő délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul, ezzel együtt veszíteni kezd erejéből – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható.

Késő estére többnyire 6 és 12 fok közötti értékekre lehet számítani. Egyre több helyen szűnik meg a csapadék, délnyugat felől csökken a felhőzet. Hajnalban már inkább csak az északkeleti tájakon fordulhatnak elő felhősebb körzetek, arrafelé ekkor még nem kizárt néhol kisebb eső, zápor. A derült, szélvédett helyeken – elsősorban délnyugaton – párásság, foltokban köd is képződhet. Tovább mérséklődik a már mindenütt délnyugati irányú szél, az éjszaka második felében már csak északkeleten lehet élénk. Kora reggelre általában 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet.

A kiemelt kép illusztráció.