Orbán Viktor őszinte részvétét fejezte ki a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak

„Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán kedden délután arra reagálva, hogy a kenyai polgári légiközlekedési hatóság tájékoztatása szerint nyolc magyar turistával a fedélzetén lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában.

A kormányfő bejegyzésében arról is beszámolt, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal és a minisztérium munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint félő, hogy a fedélzeten tartózkodó 12 ember, akik közül nyolc magyar állampolgár volt, egyike sem élte túl a katasztrófát.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.

A baleset okainak feltárására vizsgálat indult.

Kiemelt kép: Katonák és mentősök a helyszínen, ahol lezuhant egy turistákat szállító kisrepülőgép a kenyai Diani közelében (Fotó: MTI/AP)