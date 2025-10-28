Orbán Balázs AI-t tartalmazó videót tett közzé Magyar Péterről és terveiről, a Tisza elnöke hamisítványt emlegetve reagált

A mesterséges intelligencia segítségével mutatta be Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, szerinte milyen lenne, ha Magyar Péter az igazat mondaná.

A Tisza Párt gazdasági programja brutálisan megsarcolná a nyugdíjasokat. Ezzel szembesítette Orbán Balázs Magyar Pétert, aki ingerülten reagált arra, hogy egyre többen tudomást szereznek a Tisza megszorítási terveiről – számolt be a Magyar Nemzet.

A cikk szerint a mesterséges intelligencia segítségével készült videóban Magyar Péter hangján hangzanak el a Tisza Párt tanácsadóinak eltitkolt tervei az adóemelésekről. Simonovits András közgazdász egy interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért az csökkenteni kellene az induló nyugdíjakat.

Ugyancsak Simonovits fejtette ki egy másik interjúban, hogy

a Nők40 korkedvezményes nyugdíjazást azonnal el kellene törölni,

azt pedig elmebetegségnek minősítette, hogy tovább lehet dolgozni büntetés nélkül a korkedvezményes nyugdíj mellett, amit a Fidesz-kormányok tettek lehetővé.

Surányi György pedig a 13. havi nyugdíj eltörléséről beszélt.

„Brutális, precedens nélküli és elképesztő, hogy milyen nyugdíjcsökkentésre készül a Tisza Párt. És amikor valaki leleplezi a terveiket, jön a vádaskodás, a tagadás meg a hárítás” – így reagált Magyar Péter posztjára Orbán Balázs, amelyben a Tisza Párt elnöke hamisításról írt.

„Pedig a napnál is világosabb:

a Tisza Párt szakértői szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű.

Elmondták, hogy 10-20 százalékkal csökkentenék a nyugdíjakat, elvennék a 13. havi nyugdíjat, megszüntetnék a nőknek 40 év munkaviszony után járó korengedményt. Ezek a megszólalások elérhetők videófelvételeken, bárki megtekintheti őket!” – emlékeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója.

„És ezek után Magyar Péter úgy tesz, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne! Azért ehhez is vastag bőr kell!” – tette hozzá Orbán Balázs, aki hangsúlyozta, hogy ezt nem fogják hagyni és megvédik a nyugdíjakat.

A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy hétről-hétre derülnek ki a további részletek Magyar Péter és csapata országromboló terveiről.

Kirajzolódik egy hatalmas megszorító csomag terve az adórendszerben:

személyi jövedelemadó-emeléssel, társaságiadó-emeléssel és akár negyvenszázalékos nyereségadóval.

Kiemelték, hogy a családi adókedvezmények megszüntetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére is számíthatunk a Tiszától. Az egészségügyben és az oktatásban is visszajönne a baloldali recept: kórházbezárásokkal, iskolabezárásokkal, vizitdíjjal és a fizetős egészségüggyel. A mezőgazdaságot pedig Ukrajna érdekeinek szolgáltatnák ki.

Surányi György a rákosmenti Tisza-fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy szerinte a választás után a kormánynak azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a megváltoztatásához.

Emellett a Tisza második embere, Tarr Zoltán és a párt főtanácsadója, Dálnoki Áron az etyeki fórumon a progresszív adórendszer visszavezetéséről beszélt.

A Tisza által kezdeményezett szja-változtatás valójában egy jókora adóemelés, aminek hatásra a munkavállalók elsöprő többségének csökkenne a fizetése,

de a cikk szerint a társasági adót is közel háromszorosára emelné a Tisza Párt.

„Ez olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – fogalmazott Tarr Zoltán, aki hangsúlyozta, hogyha minden tervükről beszámolna, akkor megbuknának.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)