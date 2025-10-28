Nagy Feró elnézést kért a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatos kijelentéséért

Nagy Feró bocsánatot kért a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban tett kijelentéséért, amely szerint „a lányok is kerestek pénzt, mindenki jól járt, nem?”. A zenészt az október 23-i Békemeneten kérdezték az ügyről, az interjú az Alap nevű TikTok-csatornára került fel, és nagy visszhangot váltott ki. A Kossuth-díjas énekes most a Hír TV Monitor című műsorában kért elnézést a történtek miatt. Mint mondta, „a Békemeneten volt egy olyan félresikerült, cinikus mondatom, ami nem gondoltam volna, hogy ekkora port kavar. Utáltam, hogy a gyerek ott nyomja a mikrofont és hülyeségeket kérdez, és azt gondoltam, hogy ezzel lerázom. Le is ráztam, csak utána beindult a balliberális sajtó.”

A zenész ezután úgy fogalmazott, „egy rockzenésztől lehet, hogy kicsit leértékeli a dolgokat, és hülyeségeket beszél. Miért ne beszélhetne? Majd most elnézést kérek, aztán viszontlátásra”. A műsorvezető ezután megkérdezte, hogy elnézést kér-e tőlük, Nagy Feró azt válaszolta:

„ A lányoktól igen. Azért jegyezzük meg, felnőtt lányok, mert belekeveredett a pedofíliától kezdve minden. Az egyik hozzászóló azt mondta, most már van Zsolti bácsi, meg Feró bácsi ”

A zenész azt is hozzátette: csak a lányoktól kér elnézést, nem Juhász Péter Páltól, akit véleménye szerint nagyon meg kell büntetni.

Az ügy, amelyre Nagy Feró utalt, májusban került a figyelem középpontjába: Juhász Péter Pál, a Budapesti Javítóintézet korábbi igazgatóját és élettársát akkor vették őrizetbe emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt. Emellett rendbeli közfeladati helyzettel visszaélés, valamint lőfegyverrel visszaélés bűntettével is gyanúsítják őket.

Kiemelt kép: Nagy Feró énekes, zeneszerző, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere (Fotó: MTI/Cseke Csilla)