Menczer Tamás: Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot

Menczer Tamás a bejegyzése alatt megosztott videójában azt mondta:
Magyarország történelmet csinál, egy tízmilliós ország a világpolitikában – a miniszterelnökének köszönhetően – messze azon súly felett szerepel, amit a népessége, a hadereje vagy a gazdasági ereje predesztinálna.
„Messze ezen a pozíción felül vagyunk azért, mert Orbán Viktor azt a békepárti politikát, és egyébként más sorsdöntő kérdésekben is azt a politikát, a helyes politikát képviselte, amit képviselt, és ezt ma már egyre többen látták” – fogalmazott a politikus.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)