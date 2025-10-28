Kocsis Máté Ruszin-Szendiről: Nem kell, hogy egy ilyen elfojtott defektes vagy bárki pisztollyal rohangáljon

Kocsis Máté ezt írta:„Brühühü. Egy törvénymódosítás miatt ezentúl NEM viselhet lőfegyvert a lakossági fórumokon Ruszin-Szendi Romulusz – nyavalyogja a liberális propaganda. Skandallum! Borzasztó! Vége a demokráciának! Diktatúra! Változás kell! A teringettét neki!

Az a kérdés persze megint nem jutott eszébe a bértollnoknak, hogy valójában mi a francért kellene egy politikusnak fegyverrel mászkálnia az emberek között. Különösen a konkrét esetben, annak az indulatkezelési problémákkal küzdő Ruszin-Szendinek, aki még kérkedik is az erőszakra való hajlamával.

Mert emlékszünk rá, amikor ez a komplexusos szégyenhuszár elmondta, hogy “viszket a tenyere”, meg “ki is van rá képezve”, azt szereti, “amivel ölni lehet”, sőt “aki belém köt, az rószba köt bee, most szólok”. Istenem, mennyire szánalmas. Nem kell, hogy egy ilyen elfojtott defektes vagy bárki pisztollyal rohangáljon, különösen nem, ha épp eljárás van ellene, mint Ruszin esetében.

Szóval megszavazzuk ezt a törvényt, kellemes brühögést!” – zárta posztját a Fidesz frakcióvezetője.