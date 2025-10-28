Javította Orbán Viktornak tulajdonított mondatát a baloldali lap: tudatosan akart manipulálni?

A La Repubblica nevű olasz balliberális napilap Orbán Viktorral készített interjút hétfőn, azt követően, hogy a kormányfő XIV. Leó pápánál tett látogatást. Az interjú eredeti változatában egy olyan kijelentést adtak a magyar kormányfő szájába, ami sosem hangzott el, a kérdéses részt később javították, ez pedig a a tudatos manipuláció gyanúját veti fel. A miniszterelnök politikai igazgatója a történtekre reagálva a Facebook-oldalán tette világossá: a baloldali sajtó újabb fake newsjának a célja az volt, hogy megosszák és gyengítsék a békét képviselő vezetőket.

„Újabb fake news a baloldali sajtótól – a cél, hogy megosszák és gyengítsék a békét képviselő vezetőket” – írta keddi Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs leszögezte: a La Repubblica nevű olasz balliberális napilap, majd nyomában a teljes magyar „független-objektív” sajtó olyasmit adott Orbán Viktor szájába, amit a magyar miniszterelnök soha nem mondott.

Az eset iskolapéldája annak, hogyan próbálja a fake news média megosztani azokat, akik a háborús logika helyett a párbeszédet és a békét képviselik

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

Az olasz újságíró Giorgia Melonival történt találkozója előtt az utcán szólította meg Orbán Viktort, és az orosz olajra vonatkozó új amerikai szankciókról kérdezte: „Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok új orosz olajra vonatkozó szankciói hibát jelentenek Trump részéről? Beszélt erről vele?” – hangzott el a kérdés. A miniszterelnök válaszában egyértelművé tette, hamarosan Washingtonba utazik, ahol többek között a szankciók kérdését is megvitatja az amerikai elnökkel.

Hangsúlyozta:

„Különösen az érdekel, hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.”

A La Repubblica azonban

ezt a kijelentést szándékosan félreértelmezte, és azt a hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Trump döntését „hibának” nevezte volna sőt, arról beszélt volna, hogy „megpróbálja visszavonatni a szankciókat”.

„Ez soha nem hangzott el – a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként. Ez nem újságírás, hanem tudatos politikai manipuláció: a cél, hogy a békepárti vezetőket egymás ellen fordítsák, és ezzel gyengítsék a háborúval szembeni józan, felelős álláspontot” – emelte ki a politikai igazgató, hozzáfűzve, hogy Orbán Viktor Washingtonban is a háború mielőbbi lezárását szolgáló erőfeszítéseket fogja képviselni.

„Várjuk a tárgyalásokat Donald Trumppal, és támogatjuk az Egyesült Államokat minden olyan kezdeményezésben, amely a béke megteremtését szolgálja” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

A 444.hu portál közlése szerint az interjú írott verziója így fogalmaz:

„Orbán úr, Ön szerint hibát jelentenek a Trump által az orosz olajra kivetett szankciók?

Hamarosan Washingtonba utazom, hogy erről tárgyaljak Trump elnökkel. Jelenleg azon gondolkodunk, hogyan tudnánk fenntartható rendszert kialakítani hazám gazdasága számára, mivel Magyarország nagyon függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az energiaárak az egekbe szöknének, és hiányok alakulnának ki a készleteinkben.

Tehát Trump túlságosan messzire ment?

Magyar nézőpontból igen. Ezért megpróbálunk kiutat találni, elsősorban Magyarország számára.”

A La Republica oldalán levő interjú írott, szerkesztett verziójában ez a kérdés korábban így hangzott: „Tehát Trump túlságosan messzire ment, hibát követett el?”

Vagyis egyértelműnek látszik, hogy az olasz balliberális lap utólag javította ki az Orbán Viktornak tulajdonított mondatot, ez pedig felveti a tudatos manipuláció gyanúját.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során az M1 csatornának adott interjú közben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)