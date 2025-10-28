Hankó Balázs közölte, hogy felfüggesztik az izraeli professzor előadását megzavaró hallgató ösztöndíját

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a harmadik Pro Israel konferencián bejelentette, hogy kezdeményezte az ELTE-re érkező izraeli professzor előadását viselkedésével meghiúsító hallgató ösztöndíjának visszavonását.

Hankó Balázs az Alapjogokért Központ III. Izrael melletti konferenciáján hangsúlyozta, hogy „két héttel ezelőtt olyan határt léptek át az országunkban tanuló fiatalok, amit nem engedhetünk meg”. Az izraeli professzor előadásán történt atrocitásban érintett volt a Stipendium Hungaricum-ösztöndíjprogram egyik hallgatója is.

A kulturális miniszter bejelentette, kezdeményezi az érintett tanuló ösztöndíjának visszavonását.

Az Alapjogokért Központ közösségi oldalán felidézte, hogy a közelmúltban palesztin kendőt viselő fiatalok zavarták meg Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történészének az ELTE Bölcsészettudományi Karán tartott előadását.

Bejegyzésükben kiemelték, hogy

Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus és a terrorpártiság iránt.

Hankó Balázs arra utasította az ösztöndíjkezelő Tempus Közalapítványt, hogy haladéktalanul erősítse meg valamennyi Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal Magyarországon tanuló hallgató szerződésében, hogy „ha az egyetemeken nemzetünk békéjét, biztonságát bárki megsérti, annak ösztöndíja azonnal visszavonásra kerül”.

Az erről szóló levelet a miniszter az Alapjogokért Központ által megrendezett eseményen írta alá. „Aki nem tartja tiszteletben, hogy Magyarország békés ország, annak nincs helye az ösztöndíjasok között” – hangsúlyozták.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond Miskolci Egyetem felújított épületeinek átadásán 2025. október 14-én. (Fotó: MTI/Vajda János)