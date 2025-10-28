Gulyás Gergely: Az Európai Bizottság mindent megtesz, hogy a jövő tavaszi választáson eltakarítsa a jelenlegi magyar kormányt

Az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövő tavaszi választáson eltakarítsa a jelenlegi magyar kormányt, és olyanokat ültessen a helyébe, akik úgy ugrálnak, ahogy ők fütyülnek – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatásán kedden az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt. Beszámolt az Otthon Start Programról, a kábítószer-kereskedelem felszámolására indított kormányzati lépésekről, a civil szféra támogatásáról és az orosz-ukrán háború elől menekülők magyarországi ellátásáról is.

Gulyás Gergely azt mondta: a 3 százalékos fix kamatozású Otthon Start hitel iránti érdeklődés óriási, minden rendszerváltozás utáni hitelprogramnál nagyobb. Hozzátette: 33 millió forintos az átlagos hiteligénylés, az igénylések egyharmada a fővárosból és az agglomerációból, kétharmada az ország többi részéből érkezik. Az igénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év. Jelezte: az elmúlt hetekben pontosították a szabályokat annak érdekében, hogy az új hitel a csok-kal, a falusi csok-kal és a babaváró hitellel együtt is felvehető legyen.

A momentumos Szabó Szabolcs kérdésére elmondta: a jövő évi költségvetés 50-80 milliárd forintos kiadással számol a hitel kamattámogatását illetően, de a program építőipari hatása a gazdasági növekedést erősíti, így valószínűleg legalább annyi bevétel lesz a növekedésből, amennyi kiadást a program jelent. Szerinte a magyar gazdaság növekedési potenciálja és a költségvetési fegyelmezettség jó okot ad arra, hogy egy ilyen vállalás ne jelentsen nagy terhet 10-20 év múlva sem. Arra is felhívta a figyelmet: a jegybanki alapkamat csökkenése tovább mérsékelné a programmal kapcsolatos állami kiadásokat.

A kábítószer-kereskedelem felszámolása érdekében folytatott kormányzati intézkedéseket eredményesnek nevezve a miniszter elmondta: 22 ezer rendőrt mozgósítottak, 150 drognyomozó dolgozik a terjesztői hálózatok felszámolásán. Eddig 6134 büntetőeljárás indult, és 1 tonna a kábítószert foglaltak le.

A civil ügyekről szólva Gulyás Gergely felidézte, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap költségvetése a 2010-es kormányváltás óta jelentősen nőtt, az akkori 3,4 milliárd forint helyett jövőre már 16 milliárdot osztanak szét, de így is minden pályázatra sokszoros a túljelentkezés.

Beszámolt arról, hogy

a kormány eddig mintegy 100 milliárd forintot fordított az orosz-ukrán háború elől menekülőkről való gondoskodásra. Több millióan utaztak át Magyarországon a háború kezdete óta, és több tízezren itt is maradtak, nekik ingyenes egészségügyi ellátást, könnyített munkavállalást, a gyerekeknek iskolát garantál a magyar állam.

Kijelentette: Magyarország továbbra is a minél előbbi békében érdekelt, a legfontosabb, hogy az öldöklés szűnjön meg. Jelezte: a háború blokkolja az európai gazdaságot is, Magyarország ezért is érdekelt abban, hogy a budapesti békecsúcs létrejöjjön.

A DK-s Rónai Sándor uniós források blokkolásával kapcsolatos kérdésére a miniszter azt mondta:

ez nem a magyar kormány, hanem az Európai Bizottság hibájából történik, mert a bizottság semmilyen objektív mércét nem érvényesít a tagállamokkal szemben.

Az Erasmus-ügyet hozta példaként, amelyben uniós pénzek veszélyeztetettségére hivatkoznak, holott a támogatás közvetlenül a hallgatóknak megy, fogalmilag tehát kizárt, hogy valaki a saját ösztöndíját lopja el.

Úgy értékelt:

az Európai Bizottság gyűlöli a jelenlegi kormányt, ezért megbünteti a magyar fiatalokat.

Úgy fogalmazott: aki nem ugrál úgy, ahogy Brüsszelből fütyülnek, akár a háború és béke kérdésében, akár migráció kérdésében, akár genderügyekben, azt a bizottság igyekszik megbüntetni. Hangsúlyozta: a jövő év második felében költségvetést szeretne elfogadni az Európai Unió, amihez magyar hozzájárulásra is szükség van, ezért szerinte az Európai Bizottság a saját hatalmi szempontjaiból érthető játékot játszik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövő tavaszi választáson eltakarítsa a jelenlegi magyar kormányt, és olyanokat ültessen a helyébe, akik viszont „úgy ugrálnak, ahogy ők fütyülnek”.

Ha ez megvan, akkor nincs költségvetési probléma, ha nem sikerül és maradunk, akkor kénytelenek megegyezni velünk, mert különben nem lesz költségvetés, ennek a megegyezésnek keretében nyilván az európai uniós forrásokat fel fogják szabadítani

– jelezte.

Szintén Rónai Sándor kérdésére, hogy az orosz energiahordozók ügyében milyen alternatív forgatókönyvvel számol a kormány, miután az Egyesült Államok és Európa is sürgeti a magyar kormányt a leválásra, a miniszter azt mondta: a kormány kezdettől nem tartotta jó iránynak a szankciós politikát, de nem akadályozta meg azokat az európai uniós és amerikai szankciókat, amelyek Magyarország alapvető érdekeit nem sértik.

Azokkal a szankciókkal szemben lépünk fel az Európai Unióban, ahol az egyhangúság miatt van lehetőségünk ezt megvétózni, és azokról a szankciókról próbáljuk meg lebeszélni az Egyesült Államokat is, ami Magyarország vitális érdekét, gazdasági érdekét érinti

– jelezte.

A meghallgatás után újságírói kérdésre Gulyás Gergely emlékeztetett: Donald Trump is világossá tette, hogy Magyarország tengeri kikötő nélküli ország, ezért speciális helyzetben van, jövő héten pedig a magyar miniszterelnök tárgyal az amerikai elnökkel erről a kérdésről is.

Szintén újságírói kérdésre arról, hogy egyesek Nagy Feró Kossuth-díjának visszavonását szorgalmazzák a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatos szavai miatt, a miniszter azt mondta: a Kossuth-díjat valaki egy művészeti teljesítményért kapja, és ettől teljesen független, hogy amit Nagy Feró mondott, az nem elfogadható.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 9-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)