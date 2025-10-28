A rendőrség idén is jelen lesz a temetők környékén halottak napján

Műsorújság
2025.10.28.

A rendőrség idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata kedden a rendőrség honlapján.

Az ORFK arra figyelmeztetett, hogy a közelgő ünnepek alatt kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen

az emlékezés perceiben a tolvajok ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat,

a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat. A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben – olvasható a police.hu oldalon.

Azt írták, ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők türelmetlenebbek lehetnek. Tovább nehezítheti a közlekedést, hogy az évnek ebben az időszakában a nappalok rövidebbek, csökken a látótávolság, és a kisebb rutinnal rendelkező autósok is útnak indulnak, hogy felkeressék szeretteik sírját.

A temetők környékén előfordulhat, hogy nincs a gyalogosok számára kijelölt járda, így az úttest szélén sétáló emberekre is számítani kell

– hívta fel a figyelmet az ORFK, amely korlátozott látási körülmények esetén gyalogosoknak, kerékpárosoknak fényvisszaverő mellény vagy ilyen eszköz használatát javasolja.

Arra kérték a járművezetőket, hogy kiemelt körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket, fokozottan figyeljenek az úttest mellett haladó, a buszmegállók környékén közlekedő gyalogosokra, és

ne megszokásból vezessenek, mert ideiglenes forgalmirend-változás is lehetséges a temetők környékén.

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít az emlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére, és a polgárőrök közreműködésével biztosítja a temetők körüli rendet és biztonságot – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mészáros János)

