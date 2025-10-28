A Halottak napja környékén előforduló tűzesetek megelőzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem

A Mindenszentek és Halottak napja körüli időszakban a temetőkben és a lakásokban keletkező tűzesetek megelőzésének fontosságára figyelmeztetett kedden az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Az MTI-hez eljuttatott közleményükben felhívták a figyelmet arra, hogy idén eddig 68 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A legtöbbször, 51 esetben a száraz növényzet gyulladt ki, 12 esetben hulladéktárolók égtek, 5 alkalommal pedig sírhelyen csaptak fel a lángok.

A hasonló esetek megelőzése érdekében arra kérték a sírkertekbe kilátogatókat, hogy a mécsesek meggyújtása előtt tisztítsák meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsanak meg, és úgy helyezzék el, hogy ne tudjon felborulni és a közelében ne legyen éghető anyag. Távozás előtt pedig oltsák el, és a temetői hulladékgyűjtőbe ne dobjanak izzó, forró tárgyakat.

Kapcsolódó tartalom Polgárőrök is segítik a biztonságos emlékezést a temetőkben Mindenszentek és Halottak napján Fokozott szolgálatot látnak majd el.

Kiemelték, hogy aki a temetőben tüzet észlel, az hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét. A közleményben azt is felidézték: ebben az időszakban a lakástüzek leggyakoribb oka, hogy a meggyújtott gyertyát valamilyen éghető anyag közelébe teszik vagy felügyelet nélkül hagyják.

A gyertyát vagy mécsest célszerű egy tűzálló tálra helyezni, és soha nem szabad őrizetlenül hagyni

– figyelmeztettek.

Azokat, akik halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, arra kérték: ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne borulhasson fel, és ne legyen a közelében semmi, ami meggyulladhat. Akik kültéren helyeznek el töklámpást, azok gyertya és mécses helyett tegyenek abba elemes LED-izzót, az akkor sem okoz tüzet, ha a szél száraz faleveleket fúj a töklámpásra, vagy felborítja azt.

Ha pedig elektromos izzósort helyeznek el a kertjükben, akkor csak kültéri használatra szánt égősort és lámpást alkalmazzanak – figyelmeztet közleményében az OKF.

Kapcsolódó tartalom Tematikus filmek és műsorok mindenszentek és halottak napján a közmédia csatornáin

Kiemelt kép: Mécseseket gyújtanak a megemlékezők a temetőben Mindenszentek napján (Fotó: MTI/Lakatos Péter)