A Dunába ugrott a rendőrök elől menekülve egy betörő Budapesten – VIDEÓ

Egy V. kerületi villaépületben történő betörés után a rendőrök elől menekülő V. Márk megvillantotta triatlonos és magasugró képességeit.

Kaszkadőrökhöz méltó mutatványt hajtott végre Budapesten egy rendőrök elől menekülő betörő.

„V. Márk a 2025. október 21-ei kísérletével a menekülésnek meglehetősen sajátságos formáját választotta. Úszva oldott kereket. Tette mindezt egy V. kerületi villaépületben történő betörés után. Társával együtt az ingatlanból pénzt, ékszereket és okmányokat loptak el” – olvasható a Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán publikált bejegyzésben.

Hozzátették, hogy a tolvajpáros másik tagja, B. Arnold is megmakacsolta magát a rendőri intézkedés alatt. Ő „csak” a bilincselés során állt ellen.

„V. Márk azonban előkapta triatlonos és magasugró tehetségét és az Erzsébet híd irányába futásnak eredt, majd átugrotta a kb. 1,5 méter magas támfalat és a hullámtörő köveken át befutott a Dunába. A Szabadság híd irányába úszni kezdett.

A hideg víz ellenére is kitartóan tempózott tovább hosszú perceken át.

A rendőri erő őt gyalogosan követte és folyamatosan együttműködő magatartásra szólította fel.

Amikor már kezdett kifáradni és közelebb úszott a parthoz, a rendőrök kihúzták a vízből.

Ezzel megakadályozva őt abban, hogy teljesítse a triatlon harmadik szakaszát” – számolt be a betörő kaszkadőrhöz illő kalandjairól a rendőrség.

„Az évszaknak megfelelő időjárásra és a víz hőmérsékletére tekintettel V.Márk vérnyomása olyan mértékben leesett, hogy őt kórházba kellett szállítani. Kórházi ellátása után betörőtársával együtt lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki a BRFK Nyomozó Főosztály munkatársai. B. Arnoldot őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, míg V. Márkot büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, mivel a bíróság szintén lopás miatt körözte őt” – közölte a BRFK.

