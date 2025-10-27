Műsorújság
Újra beborul az ég, esővel is indulhat a hét

Szerző: hirado.hu
2025.10.27. 06:32

A pára- és ködfoltok napközben feloszlanak. A felhőzet - legkésőbb a déli tájakon is - szakadozik, csökken, ám északnyugat, észak felől ismételten felhősödés kezdődik: északon már délelőtt, délebbre inkább a nap második felében növekszik meg újra a felhőzet – írja a HungaroMet.

Gyenge, szemerkélő eső kora délelőttig néhol még előfordulhat, majd délutántól szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható.

Késő estére 5 és 11 fok közé hűl le a levegő. Északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, de nem mindenhol derül ki az ég, maradnak felhős körzetek. Hajnalra a szélcsendes részeken párásság, foltokban köd előfordulhat. Szórványosan várható eső, záporeső, majd hajnalra csökken a csapadék esélye. A délnyugatiról északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 2 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet.

