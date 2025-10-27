Ruszin-Szendi szerint bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza tervei, Orbán Balázs több kérdéssel is reagált az elhangzottakra

„Rács mögé kerülnének a tiszások, ha kidürülne, mire készülnek a kormányzás alatt” – fogalmazott egy pódiumbeszélgetésen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa. Erről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztotta meg a felvételt, majd több kérdést is feltett Magyar Péter pártjának szándékéival kapcsolatban.

A videóban Ruszin-Szendi Romulusz a következő választ adta, amikor megkérdezték tőle, miért nincsenek még forgatókönyvek a kormányzásra: „mert akkor azért zárnak be minket”. „A legfontosabb az, hogy nyerjünk. És azokkal a kollégákkal, akiket említettem, tényleg most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot, azt elkezdjük faragni, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve, mert az emberek egy jelentős része úgysem olvassa el” – fogalmazott a Tisza Párt politikusa.

🤔 Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék a terveiket? Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít… Közzétette: Orbán Balázs – 2025. október 27., hétfő

Orbán Balázs az alábbi kérdéseket fogalmazta meg a felvételt megosztva:

Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék a terveiket?

Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít a Tisza Párt?

Csak nem jogellenes adóemelésekre készülnek?

Csak nem nyugdíjcsökkentést terveznek a törvényben rögzített emelés helyett?

Csak nem a sorkötelezettség visszaállításán dolgoznak, hogy háborúba állítsák az országot Ukrajna oldalán?

„Valószínűleg ezért nem akarják közzétenni a valódi programot. Pedig mi szívesen elolvasnánk. Vagyunk ezzel pár milliónyian”

– tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. október 9-én.

(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)