Ruszin-Szendi szerint bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza tervei, Orbán Balázs több kérdéssel is reagált az elhangzottakra

A videóban Ruszin-Szendi Romulusz a következő választ adta, amikor megkérdezték tőle, miért nincsenek még forgatókönyvek a kormányzásra: „mert akkor azért zárnak be minket”. „A legfontosabb az, hogy nyerjünk. És azokkal a kollégákkal, akiket említettem, tényleg most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot, azt elkezdjük faragni, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve, mert az emberek egy jelentős része úgysem olvassa el” – fogalmazott a Tisza Párt politikusa.
Orbán Balázs az alábbi kérdéseket fogalmazta meg a felvételt megosztva:
- Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék a terveiket?
- Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít a Tisza Párt?
- Csak nem jogellenes adóemelésekre készülnek?
- Csak nem nyugdíjcsökkentést terveznek a törvényben rögzített emelés helyett?
- Csak nem a sorkötelezettség visszaállításán dolgoznak, hogy háborúba állítsák az országot Ukrajna oldalán?
„Valószínűleg ezért nem akarják közzétenni a valódi programot. Pedig mi szívesen elolvasnánk. Vagyunk ezzel pár milliónyian”
– tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. október 9-én.
(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)