Politikai vitát tart a parlament

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.27. 06:43

| Szerző: hirado.hu
A gyermekvédelmi rendszer súlyos válsága címmel tart ellenzéki kezdeményezésre politikai vitát hétfőn az Országgyűlés.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 11 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Másfél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.

A DK – más ellenzéki képviselők által is támogatott – kezdeményezésére ezt követően politika vita lesz a gyermekvédelem ügyéről.

Kiemelt kép: Az Országgyűlés kézfeltartással szavaz a napirendről a rendkívüli plenáris ülésen 2025. október 7-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

gyermekvédelemparlamentvita Demokratikus KoalícióOrszággyűlés

