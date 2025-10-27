Politikai vitát tart a parlament

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 11 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.
Másfél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.
A DK – más ellenzéki képviselők által is támogatott – kezdeményezésére ezt követően politika vita lesz a gyermekvédelem ügyéről.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Az Országgyűlés kézfeltartással szavaz a napirendről a rendkívüli plenáris ülésen 2025. október 7-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)