Polgárőrök is segítik a biztonságos emlékezést a temetőkben Mindenszentek és Halottak napján

Mindenszentek és a halottak napja időszakában, a közbiztonság fenntartása érdekében idén is fokozott szolgálatot látnak el a polgárőrök a temetők környékén – közölte az Országos Polgárőr Szövetség hétfőn az MTI-vel.

A polgárőrök a rendőrséggel és az önkormányzati rendészettel együttműködve segítik a forgalom irányítását és a gyalogosok biztonságos közlekedését.

Emellett az ilyenkor jellemző bűncselekmények megelőzése érdekében figyelmeztetik az emlékezőket értéktárgyaik védelmére, figyelnek a lopásokra, gépkocsifeltörésekre, rongálásokra, a kialakuló kisebb tűzesetekre és az esetleges rosszullétekre is, szükség esetén értesítik a rendőrséget vagy a biztosítás parancsnokát

– írták.

Hozzátették, a polgárőrök helyi lakosként – igény esetén – segítik a temetőbe érkezők tájékozódását is.Kiemelték: a cél az, hogy a megemlékezések békében és méltósággal történhessenek meg.

Kiemelt kép: Emlékezők az egyik temetőben Mindenszentek, illetve halottak napján (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)