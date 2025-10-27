Orbán Viktor az M1-nek Rómában: Napról-napra egyre többen lesznek a háborúellenesek táborában

Csehországban háborúellenes erők nyerték a választásokat, Szlovákiában és Magyarországon is háborúellenes kormány van. Lengyelországban is fordulhat a szél. Napról-napra egyre többen lesznek a háborúellenesek táborában – fogalmazott az M1-nek adott exkluzív interjúban Orbán Viktor, aki XIV. Leó pápával találkozott hétfőn Rómában.

Cikkünk frissül!

A magyar kormányfő Rómában a köztelevízió érdeklődésére kifejtette, hogy létezik egy békepárti, háborúellenes vezetőkből álló hálózat a világon, amelynek két sűrűsödési pontja van, az egyik a hatalmi, ahol a jelenlegi amerikai elnök áll a középpontban, a másik pedig a spirituális illetve lelki központ, amely a Vatikánban, magánál a Szentatyánál van.

„Az, hogy a Szentatya bármelyik háborúzó féllel konzultál, az nem a béke ellenében, hanem inkább a háború ellenében történik” – így értékelte a kormányfő, hogy XIV. Leó harmadik munkanapján Zelenszkij elnökkel konzultált.

Orbán Viktor azt is felidézte, hogy amikor először tett hivatalos látogatást a Vatikánba, akkor lengyel pápa volt, aztán német, majd argentin most pedig angolszáz vezetője van a katolikus egyháznak.

„A nyugati világban valóban kevesen vagyunk, de ne felejtsük el, hogy a Glóbuszon a teljes emberiség körét figyelembe véve az elsöprő többség a béke oldalán van” – szögezte le Orbán Viktor, mikor arról faggatták miért állnak olyan kevesen a világon a béke oldalán. A kormányfő rámutatott, hogy Kína, az arabok, a távol-keletiek és India illetve

a nyugati világ erősebbik része, az Egyesült Államok is a béke oldalán áll.

Közép-Európai kapcsán pedig kiemelte, hogy

Csehországban háborúellenes erők nyerték a választásokat, Szlovákiában és Magyarországon is háborúellenes kormány van.

„Lengyelországban is fordul a szél, idő kell még, hogy tisztábban lássunk. Azt hiszem, ahogy a gazdasági bajok nőnek Nyugat-Európában, egyre több ország ismeri be, hogy egész egyszerűen nincs pénzünk arra, hogy ezt a háborút finanszírozzuk” – részletezte a miniszterelnök, aki arra számít, hogy

napról-napra egyre többen lesznek a háborúellenesek táborában.

„Hoztunk egy gyönyörű szép régi magyar könyvet, ami Szent Gellért életéről kiadott könyv, és mód volt arra, hogy kicsit beszéljünk a magyar kereszténység történetéről” – mondta el Orbán Viktor a pápának hozott ajándékról, majd felidézte, hogy a Szentatya járt már Budapesten, mivel az előző pápa budapesti látogatásakor tagja volt a delegációnak.

„Tudja, hol van Magyarország, tudja mi az Budapest” – mondta a kormányfő a pápáról, akit nyugatos műveltségű emberként jellemzett.

A budapesti békecsúcsról szólva, eloszlatta a kételyeket.

„Budapesti csúcs lesz, ami késik, az jön”

– szögezte le a kormányfő hangsúlyozva, hogy a tárgyaló delegációk folyamatosan egyeztetnek egymással.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Vatikánban 2025. október 27-én. (Fotó: MTI/Mario Tomassetti)