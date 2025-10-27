Menczer Tamás szerint a Tisza Párt „be fogja állítani a magyar katonákat, a magyar fiatalokat, és elküldi őket Ukrajnába”

Megnyertük a mozgósítási versenyt, nagyjából kétszer annyian voltunk az utcán, Orbán Viktor beszédét közel kétszer annyian figyelték vagy néztek bele különböző csatornákon, és megnyertük a közösségimédia-versenyt, az interakció-versenyt meg a videómegtekintő-versenyt is, tehát ez egy óriási nagy győzelem volt, a békepárti magyarok óriási nagy győzelme – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn a Harcosok órája című online műsorban. Menczer Tamás az adásban egyebek között arról is beszélt, hogy szerinte amennyiben lehetősége nyílik rá, „a Tisza Párt be fogja állítani a magyar katonákat, a magyar fiatalokat, meg a kevésbé fiatalokat, és el fogja küldeni őket Ukrajnába.”

Menczer Tamás úgy vélekedett: a kormánypártok megnyerték a nyarat, most a békemenettel megnyerik az őszt, „aztán megnyerjük a telet, aztán a tavaszt, aztán a választást”. Az emberek, a választópolgárok „nem hülyék (…) nem akarnak Tisza-adót, nem akarnak nyugdíjadót, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajna uniós tagságát, nem akarják Webert, nem akarják ezt az egész brüsszeli brancsot”.

A digitális polgári körök tervezett országjárása kapcsán Magyar Péter is bejelentette, hogy minden helyszínen ott lesznek, de „lekvárban van Magyar Péter”, ezért „kell a cirkusz, kell a balhé”, és azt akarja, hogy „Orbán Viktor most már akkor énvelem is foglalkozzon”. De ez a szóvivő dolga, ezért „bármelyik településen (…) én állok Magyar Péter rendelkezésére, és bármilyen témát nagyon szívesen megvitatok vele”

– közölte a fideszes politikus.

Menczer Tamás arra is kitért a beszélgetés során, hogy mindenki gondolja át, hogy

olyan emberekre, szavazókra, szakértőkre és politikusokra akarja-e bízni az országot, akik „pusztán a gyűlölet alapján azt mondják, hogy inkább pusztuljon az egész ország, csak ne Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP vezesse”. Ezeket az embereket le kell győzni, „mert tönkreteszik az országot”.

Menczer Tamás azokra a kritikákra, hogy a békemenet résztvevői nem önként vettek részt azon, azt mondta: „a mi embereink, a mi táborunk, a mi támogatóink, ők olyanok, hogy majd ők eldöntik, hogy el kívánnak-e jönni valahova, vagy nem, hogy támogatnak-e valamit vagy valakit, vagy nem”.

Ebből látszik, hogy Magyar Péter nem ismeri a jobboldali közösséget, „saját magából indul ki (…), a lóvéért bármikor bármire hajlandó volt”

– fűzte hozzá a kormánypárti politikus.

Beszélt arról is, hogy az európai politikusok szerint az ukrán–orosz háború a mi háborúnk, de „Ukrajna ki fog fogyni az emberekből”.

A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott:

ha lehetősége lesz, „a Tisza Párt be fogja állítani a magyar katonákat, a magyar fiatalokat, meg a kevésbé fiatalokat, és el fogja küldeni őket Ukrajnába, ezért mindenki gondolja azt át, hogy mekkora itt a kockázat, és mondjon erre nemet”.

Az Orbán Viktor édesanyja által egy influenszernek adott interjúról megjegyezte: látunk egy idős asszonyt „kirobbanó formában fizikailag, intellektuálisan, minden szempontból”, és ez az idős asszony „megnyerő és lehengerlő egyszerre”. Hozzátette: „Erzsike néni majd azon az áprilisi vasárnapon is mosolyogni fog, amikor a fia bejelenti a Fidesz sokadik nagyarányú győzelmét.”

