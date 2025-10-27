Megjelentek a lakáspiacon az Otthon Start programnak köszönhetően azok is, akik korábban kiszorultak támogatásokból

Az Otthon Start program szeptemberi indulása óta felpörgette a hónapok óta pangó lakáshitelezést, kiemelten a használt lakások piacán, miközben fiatalok és egyedülállók is könnyebben juthatnak hitelhez. A bankok visszajelzései szerint az érdeklődés robbanásszerű, az igényléseket gyorsan elbírálják, a kereslet pedig továbbra is élénk, ami jelentős piaci mozgást generált.

A Hvg beszámolója szerint az OTP Bankhoz a program indulása előtt több ezer érdeklődés érkezett, a befogadások száma napról napra nő, és már több ezer ügyfél látogatja a bank honlapját a feltételek miatt. Az Erste Banknál szeptemberben négyszer annyi igénylés futott be, mint az azt megelőző hónapok átlaga, a K&H „rendkívül intenzív és sikeres” időszakról számolt be, míg az MBH Bank megnövelt ügyintézői létszámmal és hosszabb nyitvatartással kezelte a rohamot. Hasonló a helyzet a Raiffeisennél is, elmondásuk szerint ugyanis a szeptemberi igénylések háromszorosára nőttek, és a lendület egyelőre tart, a CIB-nél pedig a kezdeti nagy érdeklődés után folyamatos, stabil növekedés figyelhető meg.

A portál arról ír, hogy

a program lebontotta a korábbi demográfiai korlátokat ugyanis fiatalok, egyedülállók, de idősebb igénylők is aktívan jelentkeznek.

Az OTP-nél a kérelmek fele egyedülállóktól érkezik, a kérelmezők 80 százaléka pedig 40 év alatti. Az MBH-nál az átlagéletkor 36 év, az átlagos hitelösszeg 33 millió forint, Budapesten 38, vidéken 31 millió, az ingatlanok átlagos értéke 43 millió forint, a futamidő pedig átlagosan 23 év. Az Ersténél a hitelfelvevők átlagéletkora 35 év, a K&H-nál háromnegyedük 40 év alatti, a Raiffeisen főleg a 26–35 éves korosztályban lát erős aktivitást, míg a CIB-nél a 35 év körüli átlagéletkor mellett nincs nembeli eltérés.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének idősebb igénylők. Az Ersténél például a legidősebb ügyfél 59 éves volt.

Sokan önállóan veszik fel a hitelt, és ritkább a kombináció: az OTP-nél 10 százalék kapcsolódik CSOK Pluszhoz, az Erste-nél jellemzően önálló a kölcsön, a K&H ügyfelek az illetékkedvezmény miatt kombinálják a CSOK Plusszal. Az MBH-nál és a Raiffeisennél gyakori a Babaváró vagy kisebb piaci hitellel való kiegészítés.

Az elbírálás gyorsnak mondható, hiszen van ahol napok alatt átfuthat az igénylés. Az Erste-nél néhány nap alatt, a K&H-nál 5–6 munkanap alatt, a Raiffeisennél akár egy hét alatt. Az OTP több ezer igénylést fogadott be, ezek kétharmadát már elbírálta, és csaknem ezer ügyletnél megtörtént a folyósítás is – a CIB-nél hasonló ütemben zajlanak a folyamatok.

Földrajzilag Budapesten és Pest megyében a legnagyobb a kereslet, a nyugat-magyarországi régió követi, a főváros és a megyeszékhelyek adják az igények több mint felét.

Az OTP országosan egyenletes eloszlást lát, ahogyan a Raiffeisen is, amely szerint a kérelmek aránya hasonló Budapesten, a vidéki városokban és a kisebb településeken.

A program elsősorban a használt lakások vásárlását ösztönzi, amit a számok is alátámasztanak: az MBH-nál a kérelmek 91 százaléka, a K&H-nál és a Raiffeisennél szintén a túlnyomó többség lakásvásárlásra irányul, míg az OTP-nél 60 százalék a lakások aránya, és 40 százalék a családi házaké.

A négyzetméterár-korlát miatt az építkezési célú hitelfelvétel jelenleg marginális. Néhány kiskapu már megjelent, de a bankok szerint a kezdeti akadályok – például tulajdoni vagy tb-igazolás hiánya – nagy részben megoldódtak – írja a Hvg.

Az Otthon Start lendülete pedig továbbra is tart: a Zenga.hu felmérése szerint az érdeklődők 85 százaléka a közeljövőben igényelné a hitelt. A kormány ráadásul a testvérek bevonását is lehetővé tenné adóstársként, illetve a kölcsön felhasználható lesz örökölt vagy önkormányzati ingatlan kivásárlására.

Az MNB szerint a program akár 18–22 százalékos éves növekedést is eredményezhet a háztartási hitelállományban. Kurali Zoltán alelnök kiemelte, ha a program hosszabb távon is fenntarthatóan működik, „a versenyképes és ellenálló ingatlanszektor kulcsszerepet játszhat a gazdasági stabilitásban”.

Kiemelt kép: Az Otthon Start Programot hirdető plakát Debrecenben a program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)