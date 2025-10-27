Hidvéghi Balázs bejelentette, a héten befejeződik a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése

„A héten befejeződik a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése” – közölte Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán hétfőn megjelent videójában, arra szólítva fel: „utasítsuk el együtt Brüsszel háborús terveit és háborús adóemeléseit!”

Hidvéghi Balázs arról beszélt: ezen a héten a Dunántúlon fejeződik be a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, vagyis a hónap végére mindenki meg fogja kapni a dokumentumot. „A tét láthatóan egyre nagyobb. Brüsszelben nincs változás. Nem akarnak tárgyalni, és nem akarnak békét. Folytatni akarják a háborút, egymást érik az ilyen nyilatkozatok, és a budapesti békecsúcsot is folyamatosan támadják” – tette hozzá az államtitkár. „Mindenáron háborúzni akarnak, és ehhez újabb euró tíz- és százmilliárdok szükségesek. Ezt pedig velünk akarják megfizettetni” – fogalmazott.

„Adóemelést, a családi adókedvezmények szűkítését és a rezsicsökkentés megszüntetését akarják ránk kényszeríteni. Az itthoni kiszolgálóik, a brüsszeli bábok pedig mindezt végre is hajtanák”

– jelentette ki Hidvéghi Balázs, aki szerint a békemeneten óriási erőt mutattak, és „erre az erőre most szükségünk is lesz”.

„Utasítsuk el együtt a háborús terveket és a háborús adóemeléseket! Töltsük ki a nemzeti konzultációt, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!”

– szólított fel az államtitkár.

Kiemelt kép: A nemzeti konzultáció kérdõíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén. A kérdõíven öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésrõl. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)