Giró-Szász András a Harcosok órájában: Karakterhiányosságra utal, hogy Magyar Péternek nincs önálló mondanivalója

A Tisza Párt táborát egy nagyon egyszerű logika tartja össze, az Orbán Viktor ellenesség – jelentette ki Giró-Szász András politikai tanácsadó a Harcosok órája című műsor hétfői adásában, hozzáfűzve, hogy szerinte mindenki, aki Orbán Viktor ellenes, az az ő társuk, teljesen mindegy, hogy mit gondol adott kérdésekről, teljesen mindegy, hogy mit gondol a hazájukról, minden megengedett a kormányváltás érdekében. A szakértő karakterhiányosságról beszélt azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péternek nincs önálló mondanivalója.

„Óriási felelősségük van azoknak a közvélemény-kutatóknak, azoknak a szociológusoknak, politikai elemzőknek, akik elhitetik Magyar Péter választóival, hogy többségben vannak. Ha ugyanis a szavazók nem szembesülnek azzal, hogy ez a többség nem többség Magyarországon, akkor a választások napján fogja őket hideg zuhanyként érni és nem fogják elhinni, hogy ez a valóság„ (…), és akkor azok, akik másfél évig hitegettek, már sehol sem lesznek, nem fogják tudni lecsendesíteni az embereket” – hangoztatta.

Giró-Szász András úgy fogalmazott: szerinte az egész Magyar Péter-projekt egy „remény árulás, remény eladás”, azoknak a választóknak, aki az elmúlt 15 évben mindig olyan politikai erőre szavaztak, amely révén alul maradtak.

Hozzátette: ezeket a szavazókat nem érdekli, hogy az a politikai erő, amellyel szemben ők a szavazatukat adták, az elmúlt években olyan környezetet teremtett körülöttük, amelynek rengeteg pozitívumát élvezik a mindennapokban, ők nem racionálisan döntenek, hanem érzelmeik alapján közelítenek a szavazóurnákhoz.

Giró-Szász András Magyar Péterre utalva a műsorban úgy fogalmazott:

óriási hibát követ el valaki, ha Orbán Viktorral úgy kíván versenyezni, hogy ő Orbán Viktor akar lenni, ez ugyanis szavai szerint nem más, mint pótcselekvés, amely karakterhiányosságra utal, (…), arra enged következtetni, hogy Magyar Péternek nincs önálló mondanivalója.

Ha az embernek nincs önálló karaktere, akkor mindig azokat a karaktereket veszi fel, utánozza, akiket vagy mintának tart, vagy pedig sikeresnek. Viszont amikor valaki „nagy formátumú politikai bölényekkel ”tárgyal, akiknek a személyisége, karaktere rátelepül az adott tárgyalásra, és nincs erős saját karaktere, személyisége, mindig vesztesként jön ki a tárgyalásokból – figyelmeztetett.

Giró-Szász András a Tisza Párt elnökének folyamatos országjárása magyarázatául azt mondta: Magyar Péter mindenütt ugyanazokat a lózungokat ismétli, hárítja a valódi kérdéseket, ezért nem kell olyan tartalmi dolgokról beszélnie, aminél elválna az, hogy kormányzóképes-e.

A politikai tanácsadó szerint,

ha abba az irányba menne a kampány, hogy a szónak a politikai vezető értelemben, kormányvezető értelmében cselekvőképes-e az adott személy, hamar kiderülne, hogy „a király meztelen”.

A Harcosok órája című műsor keddi adása a YouTube-on is is megtekinthető

Kiemelt kép: Giró-Szász András politikai tanácsadó (Fotó: MTI/Mohai Balázs)