Egy budapesti piacon foglaltak le több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket

A közlemény szerint a VIII. kerületi tér piaci parkolójában járőröző pénzügyőrök egy magára hagyott gépjárműben – amelyet már kivontak a forgalomból – 1,3 millió forint értékű „árut” találtak.
A piac egyik nyitott raktárhelyiségében pedig 8600 doboz különféle márkájú cigarettát, 32 kilogramm vágott fogyasztási dohányt és több száz e-cigarettát találtak, amelyek összértéke több mint húszmillió forint volt.
A NAV mindkét ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indított eljárást – áll a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: Facebook/Nemzeti Adó- és Vámhivatal