Varga Juditra cserélte Tarlós Istvánt a fővárosi fideszesek Facebook-csoportja

Október közepén nevet változtatott az egyik legnagyobb, a fővárosi Fideszhez köthető Facebook-csoport, amely azóta a „Várjuk Vissza Varga Juditot” néven fut. Ezzel együtt nem valószínű, hogy a volt igazságügyi miniszter visszatérne a politikába.

A 2014 óta létező, 21 ezer tagot számláló zárt csoport eddig a „Tarlós István főpolgármester úr mellett” nevet viselte (noha a volt főpolgármester már a 2024-es választáson sem indult a Fidesz színeiben). Október 16. óta viszont úgy hívják: „Várjuk Vissza Varga Juditot.” – vette észre a 24.hu egyik olvasója.

A csoportot azt követően nevezték át, hogy több fideszes politikus – köztük kormánytagok – a volt igazságügyi miniszter reménybeli visszatéréséről nyilatkozott.

Ugyanakkor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csoport átkeresztelésének estéjén, október 16-án már közölte: egyeztetett Varga Judittal, aki nagyon jól érzi magát, és pillanatnyilag nem kíván visszatérni a politikába.

A volt igazságügyi miniszter az október 23-i Békemenet előtt pár órával azt üzente ugyan, hogy „veletek vagyok!”, de ez inkább szimbolikus kiállásként értelmezhető, mintsem politikai visszatérésként.

