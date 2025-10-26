Tisztázatlan körülmények között elszabadult egy vonat Mátészalkán az éjjel

Egyelőre tisztázatlan okokból elindult és négy kilométeren át haladt egy vonat Mátészalkán vasárnap hajnalban – közölte a MÁV.

A hajnal órákban kiadott közleményükben azt írták:

„Éjjel 2 órakor eddig tisztázatlan körülmények között Mátészalka állomásról egy műszaki hiba miatt szombaton leállított Bz motorkocsi elindult, 3 váltót megrongálva kigurult az állomásról és mintegy 4 kilométer megtétele után Nyírcsaholy közelében megállt.”

„Baleset, személyi sérülés nem történt, Mátészalka állomáson a váltókezelő az érkező motorkocsit észlelve a sorompókat előtte időben lezárta” – tették hozzá a közleményben.

A hajnali járatok a történtek miatt nem jártak Mátészalka és Tiborszállás között. Ezeket pótlóbuszok helyettesítették, de a MÁV szerint reggel 7.25 után már újraindult a forgalom a vonalon.

A kiemelt kép illusztráció: Mezőcsát, 2006. november 28. Egy Bzmot 248-as motorkocsi vontatta szerelvény érkezik a mezőcsáti állomásra. MTI Fotó: Vajda János.