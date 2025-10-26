Műsorújság
Telitalálat volt a hatos lottón: közel egymilliárd forintot nyert valaki

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.26. 16:53

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a vasárnapi hatos lottó sorsoláson telitalálat volt: a szerencsés nyertes 911,8 millió forintot vihet haza.

A nyerőszámok ezek voltak:

  • 2 (kettő)
  • 8 (nyolc)
  • 27 (huszonhét)
  • 34 (harmincnégy)
  • 41 (negyvenegy)
  • 43 (negyvenhárom)

A nyeremények pedig:

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 911.803.505 forint;
  • 5 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 688.990 forint;
  • 4 találatos szelvény 1137 darab, nyereményük egyenként 9.695 forint;
  • 3 találatos szelvény 21.171 darab, nyereményük egyenként 3170 forint.

Augusztusban egy szerencsés játékos ennél is többet nyert a lottón.

Kiemelt kép: a hatos lottó egyik sorsolása. Forrása: MTVA.

