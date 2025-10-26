Telitalálat volt a hatos lottón: közel egymilliárd forintot nyert valaki

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a vasárnapi hatos lottó sorsoláson telitalálat volt: a szerencsés nyertes 911,8 millió forintot vihet haza.

A nyerőszámok ezek voltak: 2 (kettő)

8 (nyolc)

27 (huszonhét)

34 (harmincnégy)

41 (negyvenegy)

43 (negyvenhárom) A nyeremények pedig: 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 911.803.505 forint;

5 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 688.990 forint;

4 találatos szelvény 1137 darab, nyereményük egyenként 9.695 forint;

3 találatos szelvény 21.171 darab, nyereményük egyenként 3170 forint. Augusztusban egy szerencsés játékos ennél is többet nyert a lottón. Kapcsolódó tartalom Telitalálat! Egy szerencsés játékos 1,4 milliárd forinttal lett gazdagabb a hatos lottó sorsolás után Bőven akadt négy találatos szelvény is. Kiemelt kép: a hatos lottó egyik sorsolása. Forrása: MTVA.