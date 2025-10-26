Őszi hullámvasút: napsütés, köd és záporok egy nap alatt

Hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, eközben nyugat felől fokozatosan egyre nagyobb területen beborul az ég – írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között várható, késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő.

A pára és köd feloszlása után az ország északkeleti felén még hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, eközben nyugat felől fokozatosan egyre nagyobb területen beborul az ég. Nagyobb eséllyel az ország déli felén fordulhat elő eső, de délután északnyugaton sem kizárt néhány zápor.

Forrás: HungaroMet

A nyugatias szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között várható. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Északnyugat, észak felől fokozatosan csökken a felhőzet. Hajnalra párássá válhat a levegő, foltokban köd képződhet. A legtöbb helyen megszűnik a csapadék, de délen néhány zápor még előfordulhat.

Forrás: HungaroMet

A nyugatias szél többnyire mérsékelt lesz. Hajnalra általában 3 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhol ennél hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)