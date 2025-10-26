Kigyulladt egy nyaralóépület Szentmártonkátán, meghalt egy férfi

A tájékoztatás szerint kora délután érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Pest vármegyei településen kigyulladt egy épület, amelyben robbanás is történt.
A Borjújárás dűlőn lévő, életvitelszerűen lakott, hatvan négyzetméteres nyaraló teljes terjedelmében égett.
A tűzeset során két, tíz év alatti gyermek könnyebben megsérült – tették hozzá.
A tűz pontos keletkezési okának feltárására a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít – közölték.
