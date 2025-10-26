Műsorújság
Kigyulladt egy nyaralóépület Szentmártonkátán, meghalt egy férfi

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.26. 18:59

Kigyulladt egy nyaralóépület Szentmártonkátán, a tűzoltók oltás közben egy középkorú férfi holttestére bukkantak – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint kora délután érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Pest vármegyei településen kigyulladt egy épület, amelyben robbanás is történt.

A Borjújárás dűlőn lévő, életvitelszerűen lakott, hatvan négyzetméteres nyaraló teljes terjedelmében égett.

A tűzeset során két, tíz év alatti gyermek könnyebben megsérült – tették hozzá.

A tűz pontos keletkezési okának feltárására a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít – közölték.

A kiemelt kép illusztráció egy korábbi tűzesetről. MTI Fotó: Donka Ferenc.

lakástűztragédia Szentmártonkáta

