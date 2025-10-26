Kigyulladt egy nyaralóépület Szentmártonkátán, meghalt egy férfi

Kigyulladt egy nyaralóépület Szentmártonkátán, a tűzoltók oltás közben egy középkorú férfi holttestére bukkantak – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint kora délután érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Pest vármegyei településen kigyulladt egy épület, amelyben robbanás is történt. A Borjújárás dűlőn lévő, életvitelszerűen lakott, hatvan négyzetméteres nyaraló teljes terjedelmében égett. A tűzeset során két, tíz év alatti gyermek könnyebben megsérült – tették hozzá. A tűz pontos keletkezési okának feltárására a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít – közölték. A kiemelt kép illusztráció egy korábbi tűzesetről. MTI Fotó: Donka Ferenc.