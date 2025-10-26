Gyűlöletország: Orbán Viktor halálát kívánták a tiszás kommentelők a miniszterelnök édesanyjával készített interjú alatt

Gyűlölködő hozzászólásokban kívánták a miniszterelnök halálát az ellenzéki kommentelők az alatt a villáminterjú alatt, amelyet Orbán Győzőné, a miniszterelnök édesanyja adott október 23-án, a Békemenet alatt – írja a Mandiner.

„Sikerült minden édesanya legnagyobb lehetséges fájdalmát kívánnia Orbán Viktor édesanyjának interjúja alatt. A gyermeke halálát” – írta a Nevén Nevezem Facebook-oldal, amely válogatást közölt az agresszív, gyűlölködő kommentekből.

„Hogy hogy jutottunk idáig? Hát úgy, hogy Magyar Péter kihozta belőlük a legalja embert, a legalja magyart”

– tette hozzá az oldal, amely szerint a kommentek azt jelzik, hogy „a Tiszás szeretet eljött Orbán Viktor édesanyjáért is”

Kiemelt kép: Orbán Viktor édesanyja, Orbán Győzőné és édesapja, Orbán Győző az Országgyűlés épületében, Orbán Viktor 2018-as miniszterelnökké választása idején (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)