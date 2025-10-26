Drámai számok: háromszorosára nőtt a veleszületett szifiliszes esetek száma Magyarországon

A növekedés mögött a szifilisz országos terjedése állhat,
mivel 2020 és 2024 között a felnőttkori esetek száma megduplázódott.
A Magyar STI Társaság szerint a helyzetet a felvilágosítás hiánya súlyosbítja, ezért javasolják a szűrés megismétlését a terhesség későbbi szakaszában, valamint célzott oktatási és megelőzési programok bevezetését – írta az Index.
Az utóbbi években drámai mértékben emelkedett a veleszületett szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon – közölte a HVG a Magyar STI Társaság közlése alapján. A szexuális úton terjedő fertőzések ellátásával és kutatásával foglalkozó szakmai szervezet szerint a Covid–19-járványt követően folyamatosan magas esetszámokat jelentettek,
2024-ben pedig különösen aggasztó adatokat rögzítettek: 42 újszülött jött világra szifilisszel, ami több mint háromszorosa a 2023-as 13 esetnek.
Ez az arány európai összevetésben is kirívó, hiszen a legtöbb országban csak néhány hasonló eset fordul elő évente – vagy egyáltalán nem.
A veleszületett szifilisz elvileg teljes mértékben megelőzhető lenne a megfelelő várandósszűréssel és kezeléssel, mégis 2024-ben legalább kilenc újszülött vagy magzat halt meg a fertőzés következtében kialakult súlyos szervkárosodások és fejlődési rendellenességek miatt.
A társaság figyelmeztet: az idei év első féléves adatai alapján a helyzet tovább romolhat.
Sokan úgy vélik, hogy már nem kell védekezni – a hiányos szexuális felvilágosítás is hozzájárul a betegség gyors terjedéséhez
A szakértők szerint a kedvezőtlen tendencia hátterében egy országos szifiliszjárvány is meghúzódik. 2020 és 2024 között a bejelentett szifiliszes esetek száma Magyarországon megduplázódott. Mivel a kórokozó baktérium átjuthat a méhlepényen, a fertőzött várandósok magzatát is megbetegítheti.
Ezért kulcsfontosságú, hogy a terhesség során
a nők többször is átesnek a szűrésen, és a pozitív esetek megfelelő kezelést kapjanak.
A társaság arra is rámutat, hogy a szifilisz gyors terjedéséhez hozzájárul a hiányos szexuális felvilágosítás és a lakosság körében elterjedt tévhit, miszerint a szifilisz már „kikopott” betegség, amely ellen nem is szükséges védekezni. Emiatt sokan elhanyagolják az óvszerhasználatot, és nem fordulnak időben orvoshoz.
A Magyar STI Társaság szerint sürgető lenne olyan járványügyi intézkedéseket bevezetni, amelyek célzottan a veleszületett szifilisz visszaszorítását szolgálják.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)