Drámai számok: háromszorosára nőtt a veleszületett szifiliszes esetek száma Magyarországon

Az utóbbi években jelentősen nőtt a veleszületett szifiliszes esetek száma Magyarországon: 2024-ben 42 újszülöttet regisztráltak, ami háromszorosa az előző évinek, és több halálesetet is okozott.

A növekedés mögött a szifilisz országos terjedése állhat,

mivel 2020 és 2024 között a felnőttkori esetek száma megduplázódott.

A Magyar STI Társaság szerint a helyzetet a felvilágosítás hiánya súlyosbítja, ezért javasolják a szűrés megismétlését a terhesség későbbi szakaszában, valamint célzott oktatási és megelőzési programok bevezetését – írta az Index.

Az utóbbi években drámai mértékben emelkedett a veleszületett szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon – közölte a HVG a Magyar STI Társaság közlése alapján. A szexuális úton terjedő fertőzések ellátásával és kutatásával foglalkozó szakmai szervezet szerint a Covid–19-járványt követően folyamatosan magas esetszámokat jelentettek,

2024-ben pedig különösen aggasztó adatokat rögzítettek: 42 újszülött jött világra szifilisszel, ami több mint háromszorosa a 2023-as 13 esetnek.

Ez az arány európai összevetésben is kirívó, hiszen a legtöbb országban csak néhány hasonló eset fordul elő évente – vagy egyáltalán nem.

A veleszületett szifilisz elvileg teljes mértékben megelőzhető lenne a megfelelő várandósszűréssel és kezeléssel, mégis 2024-ben legalább kilenc újszülött vagy magzat halt meg a fertőzés következtében kialakult súlyos szervkárosodások és fejlődési rendellenességek miatt.

A társaság figyelmeztet: az idei év első féléves adatai alapján a helyzet tovább romolhat.

Sokan úgy vélik, hogy már nem kell védekezni – a hiányos szexuális felvilágosítás is hozzájárul a betegség gyors terjedéséhez

A szakértők szerint a kedvezőtlen tendencia hátterében egy országos szifiliszjárvány is meghúzódik. 2020 és 2024 között a bejelentett szifiliszes esetek száma Magyarországon megduplázódott. Mivel a kórokozó baktérium átjuthat a méhlepényen, a fertőzött várandósok magzatát is megbetegítheti.

Ezért kulcsfontosságú, hogy a terhesség során

a nők többször is átesnek a szűrésen, és a pozitív esetek megfelelő kezelést kapjanak.

A társaság arra is rámutat, hogy a szifilisz gyors terjedéséhez hozzájárul a hiányos szexuális felvilágosítás és a lakosság körében elterjedt tévhit, miszerint a szifilisz már „kikopott” betegség, amely ellen nem is szükséges védekezni. Emiatt sokan elhanyagolják az óvszerhasználatot, és nem fordulnak időben orvoshoz.

A Magyar STI Társaság szerint sürgető lenne olyan járványügyi intézkedéseket bevezetni, amelyek célzottan a veleszületett szifilisz visszaszorítását szolgálják.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)