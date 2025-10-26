Műsorújság
Dömötör Csaba szerint Magyar Pétert a balhévágy hajtja, a konfliktusokból él

Szerző: hirado.hu
2025.10.26. 15:42

Szerző: hirado.hu
Vasárnapi Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba kijelentette, Magyar Péter szándékosan „ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi a gyűléseit, mint a Fidesz”.

„Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi a gyűléseit, mint a Fidesz. Ugyanezt csinálta Kötcsén is” – ezzel reagált Dömötör Csaba arra, hogy a Tisza Párt elnöke a minap személyes találkozóra hívta a miniszterelnököt az országjárással kapcsolatban, és jelezte, hogy ők is ott lesznek ugyanazokon a helyszíneken, ahova a Digitális Polgári Körök mennek.

A kormánypárti EP-képviselő azzal folytatta:

„Ez az ember a kötekedési lehetőséget keresi, a balhévágy hajtja, a konfliktusokból él.”

Meglátása szerint Magyar Péter „ezt csinálta a családjában, és most ezt borítja rá a magyar közéletre is”.

Nem válaszolunk a provokációra. Illetve nem most. Majd áprilisban” – zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: M1)

