Súlyos balesetek történtek az M1-esen: tucatnyi jármű ütközött péntek éjjel óta, 15 mentőautót riasztottak az egyik helyszínre

Két gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett abban a súlyos balesetben, amely még péntek este történt az M1-es autópályán Bicske térségében. A helyszínre 15 rohamkocsit riasztottak, mivel az esetnek összesen 10 sérültje volt. Péntek este óta több másik baleset is történt ugyanezen az autópályán, több kilométeres torlódásra figyelmeztettek a hatóságok.

A péntek este, a 36-os és 37-es kilométer közötti szakaszon történt karambolban a 6 és 11 éves gyerekeken kívül nyolc felnőtt is megsérült, miután egy személyautó és egy kisbusz összeütközött az autópálya Győr felé vezető oldalán.

Az Országos Mentőszolgálat 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztott a helyszínre.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-vezetője a lapnak elmondta, hogy a súlyosság miatt 15 mentőegységet riasztottak, köztük gyermekrohamkocsit is.

A 6 éves és a 11 éves gyermek életveszélyesen sérült meg a balesetben

– közölte, hozzátéve: rajtuk kívül öt felnőtt súlyos, további három felnőtt könnyebb sérüléseket szenvedett.

A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével emeltek ki két embert a roncsok közül. A helyszíni ellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították.

Több baleset is történt azóta, több kilométeres torlódásról írtak

Az Index szerint az autópályán nem ez volt az egyetlen incidens.

Szinte egy időben a fenti balesettel – szintén a 36-os kilométerszelvénynél, de a Budapest felé vezető oldalon – további öt jármű ütközött össze egy második balesetben.

Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője szerint erről a helyszínről szerencsére senkit sem kellett kórházba vinni. A két baleset miatt a helyszínelés idejére teljesen lezárták az M1-es autópályát mindkét irányban, ami jelentős forgalmi fennakadásokat okozott.

A pénteki baleset után szombaton délelőtt egy újabb baleset történt az M1-es autópályán, a 25-ös kilométernél, az országhatár felé vezető oldalon – közölte az autópálya fenntartásáért felelős MKIF Zrt.

A karambol miatt egy ideig csak a külső sáv volt járható Győr felé, a torlódás 4 kilométer hosszú volt, de nem sokkal dél előtt helyreállt a forgalmi rend – tették hozzá.

Ezt követően szombat délután történt egy negyedik baleset is, a 35-ös kilométernél, a Budapest felé vezető oldalon.

A forgalom jelenleg áll, a torlódás elérte a 6 kilométert – közölte ezután az MKIF. A hatóságok ez utóbbival kapcsolatban még nem közölték, hogy vannak-e sérültek a balesetben, és hogy mikor szabadítják fel a sávokat – írta az Index.

Így áll a helyzet az utakon a legfrissebb infók szerint

Cikkünk írásakor az Útinform oldalán azt olvasható, hogy „az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kiépített terelésnél, Bicske térségében több autó ütközött össze.

A 36-os km-nél az átterelt sávot elfoglalják az érintett járművek, ezért aki teheti, maradjon a saját oldalán, ugyanis a helyszín előtt már 6-7 km hosszan feltorlódtak a közlekedők. Akik ezen az oldalon, vagy az ellenkező irányba haladnának céljuk felé, kérjük ne tartsák fel a forgalmat nézelődéssel!”

– írták.

Emellett arra is felhívták a figyelmet az oldalon, hogy az M1-es autópálya bővítési munkálatai is zajlanak jelenleg, ami miatt néhol kevesebb sáv áll rendelkezésre, illetve nehezebb lehet pihenőhelyet, töltőállomást, vagy lehajtóágat találni.

A kiemelt kép illusztráció. Forrás: MTI/Bruzák Noémi.