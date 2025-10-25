Nézőpont Intézet: kétszer annyian figyeltek Orbán Viktorra, mint a Tiszára

Közel kétszer annyi ember érdekelt a Békemenet – ez derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.

A Nézőpont Intézet legfrisebb közvélemény-kutatása szerint a felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-ai beszédének „egy részét vagy egészét”, személyesen vagy tv-, illetve online élő közvetítésen keresztül.

„Ezzel szemben Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi részben vagy egészben”

– írták.

Forrás: Nézőpont Intézet

Hozzátették, a közvélemény-kutatás nem alkalmas több tízezres tömegek becslésére, mivel a felnőtt népesség 1 százaléka is közel 80 ezer állampolgárnak felel meg. Ugyanakkor kifejtették, a beszédek iránti érdeklődés nagy különbsége arra utal, hogy a békemenet sikeresebb és Orbán Viktor mondanivalója népszerűbb volt, mint kihívójáé.

Kiemelt kép: A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)