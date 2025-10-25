Magyar Péter tagadja ugyan, de pártja elárulja: a Tisza Párt be akarja vezetni a sorkatonaságot

A baloldali média már mentegeti a Tisza Pártot, de közben elismerik, hogy bevezetnék a sorkötelezettséget – írja a Mandiner. Németh Balázs, a Fidesz szóvivője arról beszélt a közösségi oldalán megosztott videóban: „ezt a parancsot kapták Brüsszelből a tiszások, és az őket kiszolgáló sajtó”.

Miközben Magyar Péter – ahogy a Mandiner fogalmaz – „próbálja tagadni a tagadhatatlant”, szakpolitikusainak és szakértőinek nyilatkozata másról árulkodnak. Emlékezetes Ruszin-Szendi Romulusznak, korábbi vezérkari főnöknek és jelenleg a Magyar Péter vezette párt honvédelmi szakpolitikusának korábbi, lakossági fórumon tett nyilatkozata, miszerint

azonnal „berántanák” a magyar fiatalokat sorkatonának.

A volt honvédparancsnok botrányos, háborúpárti kijelentése ellen tiltakozva indított petíciót a Fidelitas a sorkatonaság bevezetése ellen.

Csapody Tamás kijelentése kapcsán – aki Horvátországra és Dániára hivatkozva szorgalmazta, hogy Magyarországon is be kell vezetni a sorkatonaságot – megszólalt Németh Balázs, a Fidesz szóvivője is. Hangsúlyozta: a liberális sajtó elkezdte nyomni, hogyha a „fene fenét eszik is, akkor is lesz újra sorkötelezettség Magyarországon: viszik katonának és a háborúba a fiatalokat”.

Hozzátette: szerinte „ezt a parancsot kapták Brüsszelből a tiszások, és az őket kiszolgáló sajtó. El kell indítani az érzékenyítést, ahogy az adóemeléesekkel, a nyugdíjcsökkentésekkel, a bevándorással vagy épp a genderüggyel kapcsolatban.”

„Weber ezzel is hívja őket a háborúba”

– tette hozzá Németh Balázs, aki szerint Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése is ebbe a sormintába illeszkedik bele, Németh Balázs szerint így akarják a fiatalokat küldeni meghalni Ukrajnába.

