Búcsút inthetünk a napsütésnek – délutántól jönnek a felhők és az eső

A látási viszonyok gyorsan javulnak. Nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól egyre jobban befelhősödik az ég. Napközben csak kevés helyen eshet, estétől viszont – nagyobb eséllyel a déli országrészben – megnövekszik az eső, zápor esélye, akár zivatar is kialakulhat.

Forrás: HungaroMet

A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Az éjszaka első felében többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, később nyugat felől csökken a felhőzet. A csapadékzóna fokozatosan kelet felé halad, hajnalra már inkább csak a keleti és déli határ közelében eshet az eső. Hajnalra párásság, köd képződik.

Forrás: HungaroMet

A nyugati, északnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9 fok között valószínű.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)